Golfstar Kaymer glaubt an DFB-Elf: "Guter Mix"

Martin Kaymer stattete dem DFB-Team vor der vergangenen WM einen Besuch ab

Deutschlands Golfstar Martin Kaymer glaubt fest an eine erfolgreiche Titelverteidigung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland.

"Es wird wie so oft die Tagesform entscheiden, aber ich glaube an Deutschland", sagte der 33-Jährige in New York. Und die Erklärung lieferte der Anhänger des Bundesliga-Absteigers 1. FC Köln gleich mit: "Wir haben einen sehr guten Mix aus Weltmeistern von 2014 mit hilfreicher Erfahrung und jungen Spielern, die eine enorm hohe Qualität haben."

Fußball-Fan Kaymer hat eine ganz besondere Beziehung zum Team von Bundestrainer Joachim Löw. Vor vier Jahren besuchte der zweimalige Major-Sieger die Nationalmannschaft vor der WM im Trainingscamp in Südtirol. Viele der DFB-Spieler, wie der vom Golfsport begeisterte Thomas Müller, können nicht nur mit dem runden Leder gut umgehen, sondern treffen auch den kleinen weißen Ball ganz passabel.

Im Rahmenprogramm des diesjährigen Masters in Augusta trug Teammanager Oliver Bierhoff im weißen Overall als Caddie die Schlägertasche für Kaymer beim spaßigen Par-3-Wettbewerb.

Kaymer bereitet sich derzeit in New York auf die US Open vor, die an diesem Donnerstag im Shinnecock Hills Golf Club auf Long Island beginnen.