Salah mit erstem Lauftraining nach Verletzung

Mohamed Salah hat wieder trainiert

Ägyptens Fußball-Star Mohamed Salah hat am Montag zum ersten Mal nach seiner Schulterverletzung wieder trainiert. Vor dem ersten WM-Spiel am Freitag (14:00 Uhr) gegen Uruguay absolvierte der 25-Jährige am Montag unter Aufsicht der Mannschaftsärzte individuell eine leichte Laufeinheit.

Salah, der im Verein für den FC Liverpool aufläuft, hatte am 26. Mai im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) bei einem Zweikampf mit dem Spanier Sergio Ramos eine Blessur an der linken Schulter erlitten und war nach 31 Minuten ausgewechselt worden.

Die Ägypter hatten ihre Tests gegen Kolumbien (0:0) und Belgien (0:3) ohne Salah nicht gewinnen können. Außer Uruguay bekommt es Ägypten in der Gruppe A am 19. Juni (20:00 Uhr) mit Gastgeber Russland und am 25. Juni (16:00 Uhr) mit Saudi-Arabien zu tun.