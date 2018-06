Preußen-Knipser Grimaldi wechselt zu 1860 München

Stürmer Grimaldi wechselt zum Drittliga-Aufsteiger 1860 München

Fußball-Drittligist 1860 München hat Adriano Grimaldi verpflichtet. Der 27 Jahre alte Stürmer kommt vom zukünftigen Ligarivalen Preußen Münster zum Aufsteiger, wie die Löwen am Montag mitteilten. Über weitere Vertragsmodalitäten wurden keine Angaben gemacht.

"Trotz mehreren sehr guten Optionen habe ich mich sehr bewusst für die Aufgabe bei 1860 München entschieden", sagte Grimaldi.

"Um in der 3. Liga eine gute Rolle zu spielen, brauchen wir in allen Mannschaftsteilen noch Erfahrung. Diese bringt Adriano unbetritten mit, denn er war in der vergangenen Saison einer der besten Drittliga-Stürmer", erklärte Günther Gorenzel. Der sportliche Leiter der Löwen fügte an: "Somit freut es mich, dass es final mit Adriano geklappt hat."

Geschäftsführer Michael Scharold betonte: "Wir freuen uns, mit Adriano Grimaldi nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich eine Top-Verstärkung für uns gewonnen zu haben. Er hat als Kapitän von Preußen Münster gezeigt, dass er vorne weg geht."

Adriano #Grimaldi ist der 5. Zugang der #Löwen für die Saison 2018/2019. Der 27-jährige Deutsch-Italiener kommt vom zukünftigen Liga-Konkurrenten Preußen Münster & verbuchte dort in den beiden letzten Spielzeiten 30 Tore und 13 Vorlagen. https://t.co/MoLK8RRlUh #tsv1860 #Liga3 pic.twitter.com/7XcGktBj1c — TSV 1860 München (@TSV1860) 11. Juni 2018

Der Deutsch-Italiener kam in der Saison 2009/10 auf insgesamt sechs Kurzeinsätze in der Bundesliga beim FSV Mainz 05.