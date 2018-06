Werder-Pechvogel Eilers wechselt zu Ismael-Klub

Justin Eilers (li.) zieht es nach Griechenland

Fußballprofi Justin Eilers verlässt den Bundesligisten Werder Bremen und wagt nach zwei Jahren mit vielen Verletzungen einen Neuanfang in Griechenland.

Der 29 Jahre alte Angreifer schließt sich dem Erstligisten Apollon Smyrnis aus der Hauptstadt Athen an und trifft dort auf den ehemaligen Bundesliga-Trainer Valérien Ismael.

Beide hatten in der Saison 2013/14 bereits bei der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg zusammengearbeitet.

Eilers war 2016 nach Bremen gewechselt, nachdem er zuvor bei Dynamo Dresden mit 46 Toren in 80 Spielen auf sich aufmerksam gemacht hatte. In seinen zwei Jahren an der Weser bestritt Eilers aber kein einziges Pflichtspiel für die erste Mannschaft.

Mehrere Verletzungen, darunter unter anderem ein Kreuz- und Innenbandriss, hatten ihn immer wieder zurückgeworfen.