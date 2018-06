Medien: BVB und Frankfurt werben um Carlos Eduardo

Carlos Eduardo soll in der Bundesliga Interesse geweckt haben (Bildquelle: Twitter @BonsdeBolaMerc)

Junge Talente aus Brasilien hoffen jedes Jahr, den Sprung nach Europa zu schaffen. Medienberichten zufolge könnte der Traum von Carlos Eduardo bald in Erfüllung gehen. Die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt zeigen Interesse.

Der Rechtsaußen des Zweitligisten Goiás EC steht laut der belgischen Zeitung "La Dernière Heure" auf der Liste der Bundesliga-Konkurrenten. In den kommenden Tagen trifft sich demnach die Entourage des 21-Jährigen mit Vertretern des BVB und der Eintracht.

Dem Bericht zufolge werden zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro für den Angreifer ausgerufen. In der noch jungen Série B in Brasilien stand Carlos Eduardo bisher in acht Spielen auf dem Feld. Ein Treffer gelang dem 1,73 Meter großen Flügelspieler dabei noch nicht.

Neben Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt stehen allerdings auch zwei Klubs aus Belgien Schlange, um den Brasilianer nach Europa zu lotsen. RSC Anderlecht und Club Brugge zeigen laut "La Dernière Heure" großes Interesse an einer Verpflichtung.

Carlos Eduardo spielt seit 2015 für die Profis bei Goiás Esporte Clube. Seither bestritt er 87 Profi-Spiele und steuerte wettbewerbsübergreifend 15 Tore bei.