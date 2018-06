WM ist für Salzburgs Ćaleta-Car die Krönung

Der Kroate freut sich natürlich auf die WM

Auch wenn er beim WM-Auftakt gegen Nigeria am Samstag (21.00 Uhr MESZ) wohl nur auf der Bank sitzt: Für Salzburgs Innenverteidiger Duje Ćaleta-Car ist schon die Teilnahme an der Endrunde ein großer Erfolg. Mit 21 steht dem 1,92-m-Mann eine glorreiche Zukunft im kroatischen Fußball-Nationalteam erst bevor. Kroatiens Medien handeln "CC" bereits als Nachfolger von Routinier Vedran Ćorluka.

"Unglaublich glücklich" und "unglaublich stolz" sei er über die WM-Teilnahme, erklärte Ćaleta-Car Anfang Juni. Eben hatte er auch den letzten Schnitt von Teamchef Zlatko Dalic überstanden und sich gegen den um drei Jahre älteren FC-Brügge-Innenverteidiger Matej Mitrovic durchgesetzt. "Es gibt nichts Besseres, als nach so einem unglaublichen Jahr mit Salzburg jetzt noch eine WM spielen zu dürfen. Als kleines Kind habe ich schon davon geträumt, mit Kroatien einmal zur WM zu fahren", wurde er auf der "Bullen"-Website zitiert.

Als die Kroaten bei der WM 1998 den historischen dritten Platz holten, war Ćaleta-Car mit knapp zwei Jahren vielleicht noch zu klein für solche Vorstellungen. Spätestens mit 15, seit dem Debüt 2012 für seinen Heimatclub Sibenik in der zweiten kroatischen Liga, wurde der Traum vom Spitzenfußball aber immer konkreter. Von Sibenik, an der Adriaküste zwischen Zadar und Split gelegen, ging es über die damalige "Salzburg-Filiale" Pasching (2013/14) und Liefering zu Salzburgs Profis, für die er im Februar 2015 18-jährig seinen Einstand gab.

Anfänglichen Schwierigkeiten zum Trotz avancierte er schließlich zum unverzichtbaren Spieler, spätestens in der abgelaufenen Saison etablierte sich der robuste Kroate als Nummer eins in der Verteidigungszentrale. Welche Bedeutung er 2017/18 für die Mannschaft und Trainer Marco Rose hatte, lässt sich deutlich an den Einsatzzeiten ablesen: Mit 4.665 Minuten rangiert er club-intern nur hinter Außenverteidiger Stefan Lainer (4.741). Laut einer Berechnung der "Bullen" ist Ćaleta-Car von allen WM-Teilnehmern jener mit den meisten Einsatzminuten, sofern man Vereins-Pflichtspiele und Auftritte für diverse (Nachwuchs-)Nationalteams hinzunimmt.

In der A-Auswahl der "Vatreni", der Feurigen, ist Ćaleta-Car das Teambaby, der jüngste Spieler und neben Dreiergoalie Dominik Livakovic der einzige mit nur einem A-Länderspiel. Das Debüt wird beim WM-Start erst 18 Tage her sein, 38 Minuten stand er am 3. Juni bei der 0:2-Niederlage im Test gegen Brasilien auf dem Platz. Sofern in Russland nichts Unvorhergesehenes passiert, wird sich "CC" in den Duellen mit Nigeria, Argentinien (21. Juni) und Island (26. Juni) mit der Reservistenrolle zufriedengeben müssen. Corluka (32 Jahre), Dejan Lovren (28) oder Domagoj Vida (29) sind - noch - am Drücker.

Bei der kommenden EM bzw. WM könnte das schon anders ausschauen. Dass Ćaleta-Car dann noch das Salzburg-Trikot trägt, scheint hingegen unwahrscheinlich. Immer wieder wird medial das Interesse u.a. von Spartak Moskau kolportiert. Sollte sich der Jungspund bei der kommenden Endrunde in Szene setzen können, würde das also auch die Salzburger Kassa klingeln lassen.

