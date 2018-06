WM-Titelverteidigung: Dreimal Mission impossible

Bundestrainer Joachim Löw will in Russland den Titel verteidigen

Der Versuch deutscher Mannschaften, den WM-Titel erfolgreich zu verteidigen, endete bislang stets vorzeitig. Eine Geschichte voller Dramen, Skandale und verpasster Gelegenheiten.

"Deutschland wird gejagt werden wie nie", sagt Bundestrainer Joachim Löw über die Mission Titelverteidigung bei der WM in Russland vor dem Auftakt am Sonntag (17:00 Uhr) gegen Mexiko.

"Übermenschliches" müsse seine Mannschaft leisten, um den goldenen Pokal behalten zu können. Das zeigt auch ein Blick in die WM-Historie: Nur Italien 1938 und Brasilien 1962 gelang dieses Kunststück, die DFB-Elf scheiterte drei Mal vorzeitig. Warum?

1958 IN SCHWEDEN: Halbfinal-Aus gegen den Gastgeber (1:3)

Der DFB hatte es geahnt, die Rückfahrkarten für die Mannschaft mit sechs verbliebenen "Helden von Bern" um Fritz Walter waren bereits für den 23. Juli gebucht, nach dem Viertelfinale. Als die entthronten Weltmeister dann erst sechs Tage später um 22:37 Uhr in Hamburg eintreffen, werden sie von 30.000 fast euphorisch begrüßt.

Das Halbfinal-Aus gegen Gastgeber Schweden ist keine Enttäuschung, die Umstände sind skandalös. Viel zugetraut war Walter und Co. nicht worden. Die Kameradschaft sei "tot", unkte Bild im Vorfeld, der Chef Sepp Herberger mit 61 "zu alt" ("Neue Post"). Seit 1954 hatte es mehr Pleiten als Siege gegeben (11:13). Als "Boss" Helmut Rahn sein Team im Viertelfinale zum Sieg gegen Jugoslawien schießt (1:0), schreibt die Welt: "Mehr konnte die Mannschaft nicht erreichen."

Es folgt das Skandalspiel im Ullevi, wo vier Einpeitscher 40.000 Schweden mit "Heja"-Rufen zur Ekstase treiben. Die Stimmung wird immer feindseliger, Schiedsrichter Istvan Zsolt (Ungarn) verweigert der DFB-Elf einen Foulelfmeter und übersieht vor Schwedens Ausgleich ein Handspiel. Erich Juskowiak fliegt nach einem Revanchefoul vom Platz, Walter wird von den heißblütigen Schweden förmlich von diesem getreten.

"Was hier passiert ist, grenzt an Volksverhetzung", ereifert sich DFB-Präsident Peco Bauwens, "nie wieder werden wir dieses Land betreten!" Herberger bilanziert: "Vier Jahre Arbeit für die Katz." Der Schuldige? Juskowiak! "Jus, Sie werden nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen. Man fliegt nicht vom Platz", sagt Herberger. Der Düsseldorfer wird später begnadigt, verwindet das Aus aber nie.

Auch in Deutschland hat dies Folgen: Schwedischen Touristen werden die Autoreifen zerstochen, in Hamburg verschwinden die beliebten "Schwedenplatten" von den Speisekarten. Auf der Reeperbahn heißt es: "Schweden unerwünscht!"

1978 IN ARGENTINIEN: Aus in der Zwischenrunde nach der "Schmach von Cordoba" gegen Österreich (2:3)

Auch 1978 sind die Voraussetzungen nicht gerade günstig. Säulen von 1974 wie Gerd Müller, Wolfgang Overath, Paul Breitner oder Jürgen Grabowski wollen, Uli Hoeneß kann nicht mehr. Franz Beckenbauer ist außen vor, weil er bei Cosmos New York spielt.

Um Sepp Maier und Berti Vogts bleiben sieben 74er-Helden, die in den ersten drei Spielen drei Mal die Null halten. Doch selbst DFB-Boss Hermann Neuberger schimpft über "Fußball wie vor 20 Jahren".

Bundestrainer Helmut Schön hat den Laden nicht mehr im Griff, lässt im Training in zwei Gruppen - Stammspieler und Reservisten - trainieren. Im trostlosen Teamquartier Ascochinga ("toter Hund") sinkt die Stimmung auf den Nullpunkt, die Spieler suchen Zerstreuung in nächtlichen Ausflügen.

Dazu unterschätzt die Delegation die politische Lage in der Militärdiktatur. "Ich kann hier nichts Böses erkennen", sagt Vogts unbedarft. Zum handfesten Skandal kommt es, als der DFB Nazi-Pilot Hans-Ulrich Rudel empfängt. "Eine Provokation aller Demokraten", schimpft Juso-Chef Gerhard Schröder aus der Heimat.

Dann: Cordoba, die maximal mögliche Blamage, 2:3 im letzten Zwischenrundenspiel gegen Österreich, ORF-Kommentator Edi Finger schreit besinnungslos "I werd narrisch". Dabei wäre bei einem hohen Sieg sogar das Finale möglich gewesen. "Wir müssen Abstand nehmen von der lieb gewonnenen These, der deutsche Fußball sei der beste der Welt", schreibt der "kicker", Schön nimmt seine Mütze.

Dem Aus folgt ein Frustsaufen, im Flieger von Cordoba nach Buenos Aires treffen die verkaterten DFB-Kicker auf: die Österreicher.

1994 IN DEN USA: Viertelfinal-Aus gegen Bulgarien (1:2)

Der verschenkte Titel. "Auch mit 24-jährigem Abstand muss ich sagen: Das war wahrscheinlich die größte Enttäuschung meiner Spielerlaufbahn", sagt Jürgen Klinsmann: "Noch heute bin ich der Überzeugung, dass wir hätten gewinnen müssen." Vogts, inzwischen Bundestrainer, hat um zwölf Weltmeister von 1990 zwar den bis dahin ältesten deutschen WM-Kader (29,04 Jahre/Schnitt) beisammen, dieser aber ist klarer Favorit.

Vogts schwant: "Entweder komme ich als Held zurück oder als Vaterlandsverräter." Er lässt den Spielern die lange Leine, sieht das Unheil nicht kommen. Die Vorrunde ist ein einziges Gewürge, Uwe Seeler bekommt beim Zuschauen "Magenkrämpfe".

Beim abschließenden Gruppenspiel gegen Südkorea kommt es zum Eklat, als Stefan Effenberg deutschen Fans den Mittelfinger zeigt. Präsident Egidius Braun ("Lieber keine Nationalmannschaft als so eine!") drängt Vogts, "Effe" rauszuwerfen. Der "Tiger" bleibt als Urlauber vor Ort und versorgt die Öffentlichkeit via Sport Bild für 70.000 Mark mit Interna.

Der GAU folgt im Viertelfinale trotz Führung gegen Bulgarien. "Dieses Spiel hätten wir nie verlieren dürfen", klagt Klinsmann. Vogts schimpft noch 2011: "Drei Spielerfrauen haben alles kaputt gemacht" - Bianca Illgner, Martina Effenberg, Angela Häßler. Die Fußball-Republik fordert seinen Rücktritt, doch Vogts bleibt - und wird 1996 Europameister.