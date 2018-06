Selbst Putin zweifelt: Russland kämpft um die Würde

Vladimir Putin (r.) bei der Gruppenauslosung im vergangenen Dezember mit FIFA-Boss Gianni Infantino

Nur noch unverbesserliche Optimisten in Russland glauben vor dem Auftakt der Fußball-WM an eine sportliche Überraschung der Gastgeber. Präsident Wladimir Putin gehört nicht dazu. Die WM-Euphorie lässt auf sich warten.

Es muss Wladimir Putin in seiner russischen Seele wehtun, wenn er nach den Aussichten des Gastgebers bei der Fußball-Weltmeisterschaft gefragt wird. Mit kleinen Brötchen hat sich der Staatschef des Riesenreiches noch nie zufriedengegeben, große Erwartungen kann die Sbornaja jedoch kaum erfüllen. Vor dem Auftaktspiel am Donnerstag (17:00 Uhr) in Moskau gegen Saudi-Arabien klingt der mächtige Putin daher ungewohnt zerknirscht.

"Ich muss leider zugeben, dass unsere Mannschaft zuletzt keine guten Ergebnisse erzielt hat", sagte der Präsident: "Aber wir - alle Fans und Liebhaber des russischen Fußballs - erwarten einfach, dass das Team mit Würde spielt, modernen und interessanten Fußball zeigt und bis zum Ende kämpft."

Tatsächlich ist die Würde der stolzen Sportnation bedroht, die Ausgangslage vor der WM denkbar schlecht. Seit sieben Spielen wartet Russland auf einen Sieg, ins Turnier startet die Auswahl von Nationaltrainer Stanislav Cherchesov laut Weltrangliste als das schlechteste aller 32 Teams. WM-Euphorie kommt in Moskau daher nicht auf.

Putin geht zweimal ins Stadion

Die Infostände am Rande des Roten Platzes und in der Einkaufsstraße Twerskaja sind noch verwaist. Auf digitalen Uhren tickt der WM-Countdown, unbeachtet von den Touristen und Einheimischen der Millionen-Metropole. Immerhin zeigt die FIFA Flagge, auch vor dem Bolschoi-Theater. Die russischen Medien berichten derweil zögerlich, vor allem über die eigene Mannschaft.

Noch zu Beginn der Woche bestimmte Eishockeyheld Alexander Ovechkin die Schlagzeilen - Tage nach seinem Triumph in der NHL. Wladimir Putin werden diese Geschichten gefallen haben, mit Eishockey kann er etwas anfangen, mit Fußball eher weniger. Das wird sich voraussichtlich nicht mal ändern, wenn sein Team im gigantischen Luschniki die Saudis bezwingt, die ebenfalls zu den krassen Außenseitern gehören.

Zweimal müsse er ins Stadion, erzählte Putin chinesischen Medien: einmal zum Auftakt, und später zum Finale. Weitere Stadionbesuche hängen vom Terminplan ab - und der ist traditionell gut gefüllt beim Kremlchef. So könnte es gut sein, dass Putin seine Sbornaja nur ein einziges Mal sieht.

Turnier-Ausrichtung steht im Vordergrund

Dann müsste er auch das Elend nur einmal ertragen, das viele Experten vom Gastgeber erwarten. Und vielleicht auch Putin selbst? Die Stärke Russlands im weltweiten Vergleich werden die Fußballer - anders als die durch Doping angetriebenen Wintersportler in Sotschi - nicht beweisen können. Der Titel wird - anders als Platz eins im olympischen Medaillenspiegel 2014 - unerreichbar bleiben.

"Unser größtes Ziel als gastgebende Nation", sagte Putin daher, "ist es, ein Turnier auf höchstem Niveau auszurichten und eine Show für Millionen Fußballfreunde aus der ganzen Welt zu bieten. Das wird unser größter Erfolg werden." Ein schwacher Trost für ein Land, das auch vom Stolz auf sportliche Leistungen der eigenen Athleten lebt. Ein schwacher Trost für Wladimir Putin.