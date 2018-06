Kruse geht bei Pokerturnier in Las Vegas leer aus

Max Kruse landete beim Pokerturnier in Las Vegas auf Platz 17

Max Kruse vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen ist in der Sommerpause unter die Pokerspieler gegangen. Bei einem Profi-Turnier in den USA konnte er allerdings keinen Gewinn einstreichen. In der Heimat sorgen derweil Aussagen von Werder-Sportchef Frank Baumann für Aufsehen, Kruses Verbleib in Bremen sei nicht gesichert.

"Möglich, dass Max geht, wenn ein Top-Angebot kommt", so Baumann gegenüber der "Bild": "Vielleicht passiert das aber auch erst nächstes Jahr." Bei Werder Bremen hat der Stürmer nur noch einen Vertrag bis 2019.

Der Werder-Manager wirbt beim 30-Jährigen seit Wochen um eine Vertragsverlängerung. Gegenüber der "Sport Bild" hatte Baumann außerdem zuletzt bestätigt, Kruse wolle im Falle eines lukrativen Angebots von einem in der Champions League vertretenen Verein über einen Abschied nachdenken.

Kruse verpasst die Geldtöpfe in Las Vegas

Unterdessen verbringt Max Kruse seinen Sommerurlaub in Las Vegas und verdingt sich als Pokerspieler. Kruse nahm bei der World Series of Poker am Event Nummer 23 teil, in dem die Variante No-Limit 2-7 Lowball gespielt wird. Das Buy-In betrug 10.000 US-Dollar.

Der 30-Jährige verpasste allerdings am Dienstag die Chance in den Top 15 zu landen und Preisgeld einzustreichen. Kruse landete letztlich auf Platz 17.

Der Bremer Angreifer nimmt seit einigen Jahren erfolgreich an professionellen Pokerturnieren teil. Allein im Jahr 2017 nahm Kruse Preisgelder im Gesamtwert von 32.426 US-Dollar ein. Insgesamt gewann er bei offiziellen Turnieren knapp über 120.000 US-Dollar.