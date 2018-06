Beste DFB-Elf aller Zeiten? Ballack widerspricht

Michael Ballack hat seine Einschätzungen zur Fußball-WM in Russland zum Besten gegeben

Michael Ballack hat als aktiver Fußballer zwei Weltmeisterschaften mit der deutschen Nationalmannschaft erlebt. Für die WM in Russland ist der ehemalige DFB-Kapitän optimistisch. Vollends überzeugt, dass Deutschland den Titel verteidigen kann, ist der 41-Jährige aber noch nicht.

"Ich würde nicht sagen, dass Deutschland die stärkste Mannschaft aller Zeiten hat. Wir haben nach der WM 2014 auch einige wichtige Führungsspieler verloren, die ihre Karriere beendet haben", erklärte Michael Ballack seine Zurückhaltung im Vorfeld der WM gegenüber "Sport 1".

Auch die holprige Vorbereitung auf die WM-Endrunde lässt den ehemaligen Mittelfeldspieler nicht in Euphorie verfallen: "Wenn man fünf Länderspiele in Folge nicht gewinnt, können weder die Spieler noch der Trainer zu 100 Prozent glücklich sein. Jetzt müssen in kurzer Zeit diese vielen kleinen Probleme gelöst werden, um Spiele wieder in die richtige Richtung zu drehen."

Im Testspiel gegen Österreich, das die DFB-Auswahl nach 1:0-Führung letztlich mit 1:2 verlor, hätte "das zweite und dritte Tor fallen müssen". Wird die Konzentration bei den Spielern nicht "bis zum Ende gehalten", werde Deutschland "seinem Ruf" nicht gerecht.

Spanien ist so stark wie zwischen 2008 und 2012

Dennoch zählt der 98-fache Nationalspieler die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw zu den Turnierfavoriten. "Deutschland kommt mindestens ins Halbfinale! Da gibt es dann zwei mögliche Gegner, wo es 50:50 steht: England oder Spanien."

Zu den großen Stärken der deutschen Nationalmannschaft gehöre unterdessen, "jeden Gegner zu respektieren. Diese Ernsthaftigkeit hat Deutschland schon in der Qualifikation eindrucksvoll gezeigt und wird es auch in der Gruppenphase zeigen." In die Partien gegen die Gruppengegner Mexiko, Schweden und Südkorea gehe Deutschland somit als klarer Favorit: "Die Mannschaft sollte als Weltmeister zuversichtlich genug sein, um durchzumarschieren."

Als Favorit auf den WM-Titel sehe er letztlich Spanien, das "wieder auf dem Level wie bei den großen Erfolgen zwischen 2008 und 2012" sei.