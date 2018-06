Sandhausen macht Doppel-Transfer fix

Jesper Verlaat (M.) unterschreibt bis 2020 in Sandhausen

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat sich für die kommende Saison mit den Innenverteidigern Jesper Verlaat und Aleksandr Zhirov verstärkt.

Der 22-jährige Verlaat, Sohn des früheren Bundesligaprofis Frank Verlaat, kommt von Werder Bremen II und unterschrieb einen Vertrag bis 2020.

"Jesper ist ein junger, talentierter Spieler, der in Bremen viel Spielpraxis in der dritten Liga gesammelt hat. Wir denken, dass er noch Luft nach oben hat und bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann", zeigte sich Sandhausens Geschäftsführer Sport, Otmar Schork, optimistisch.

Zhirov wechselt vom russischen Erstliga-Aufsteiger Enisey Krasnoyarsk an den Hardtwald und unterzeichnete ebenfalls für zwei Jahre.

Schrock fand auch für den zweiten Neuzugang warme Worte des Willkommens: "Wir sind überzeugt, dass Aleksandr die Mentalität für die 2. Liga mitbringt und unseren Defensivverbund stärken wird. Mit ihm haben wir erstmals einen russischen Spieler verpflichtet und freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Neben dem Geschäftsführer zeigte sich SVS-Trainer Kenan Kocak nach die Doppelverpflichtung genauso zufrieden: "Ich bin froh und dem Verein auch dankbar, dass wir auf der Innenverteidiger-Position mit Aleks und Jesper Verlaat zwei Spieler verpflichten konnten."