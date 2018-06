Mega-Transfer! Lemar vor Wechsel zu Atlético

Thomas Lemar steht vor einem Wechsel nach Madrid

Einer der begehrtesten europäischen Fußballstars ist von Markt: Mittelfeldspieler Thomas Lemar wechselt im Sommer aus Monaco zu Atlético Madrid und dürfte damit einer der teuersten Spieler aller Zeiten werden.

Wie der spanische Spitzenklub am Dienstag bestätigte, haben die beiden Vereine eine "grundsätzliche Einigung" erzielt und die Rahmenbedingungen für einen Transfer von Thomas Lemar geschaffen. In den nächsten Tagen sollen die letzten Details geklärt und der Deal finalisiert werden, teilte Atlético in einem offiziellen Statement mit.

Über Einzelheiten wie Vertragslaufzeit und Ablöse ist bisher nichts bekannt. Fest steht dagegen: Der französische Nationalspieler wird in die Riege der teuersten Fußballer aller Zeiten aufsteigen. Bereits im letzten Sommer sollen der FC Arsenal und der FC Liverpool mit Angeboten in Höhe von 90 Millionen Euro beim Klub aus dem Fürstentum abgeblitzt sein.

Dass Lemar (Vertrag bis 2020), den auch der FC Bayern als möglichen Ersatz von Arjen Robben ins Auge gefasst haben soll, im WM-Sommer für weniger als 60 Millionen Euro wechselt, ist eher unwahrscheinlich.

📝 Principio de acuerdo con el @AS_Monaco_ES para el traspaso de Thomas Lemar

👉 https://t.co/0eEHxQKJIV#AúpaAtleti pic.twitter.com/G72rjIu2Kv — Atlético de Madrid (@Atleti) 12. Juni 2018

Mit der Ankunft des 22-jährigen französischen Nationalspielers könnte auch der Abschied von Antoine Griezmann besiegelt sein. Der Stürmer erklärte am Dienstag auf einer Pressekonferenz, dass eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft gefallen sei, wollte aber noch nicht verraten, wie diese aussieht.

"Ich weiß, dass viele auf meine Entscheidung warten, aber ich werde sie heute noch nicht verkünden. Ich habe meine Entscheidung aber getroffen. Jetzt ist allerdings nicht der Zeitpunkt, sie mitzuteilen", sagte Griezmann, der seit Wochen mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird.