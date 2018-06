WM-Eröffnungsspiele: DFB-Team ist Rekordhalter

Deutschland feierte im WM-Eröffnungsspiel 2006 ein 4:2 gegen Costa Rica

Gastgeber Russland und der Underdog aus Saudi-Arabien bestreiten am Mittwoch (ab 17:00 Uhr im Liveticker) das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2018. Erst seit 1966 gibt es den klassischen Auftakt bei Weltmeisterschaften, große Highlights boten die Partien selten. Einen Rekord hält die deutsche Nationalmannschaft. weltfussball blickt zurück.

Vor allem die Anfangsjahre der Eröffnungsspiele waren alles andere ein Fußballfest: Von der Premiere 1966 in England bis zur WM 1978 sahen die Fans in der ersten Partien nicht ein einziges Tor, vier torlose Remis in Folge stehen in der Historie.

Bei den darauf folgenden vier Partien fiel dreimal nur ein einziger Treffer, 1986 trennten sich Italien und Bulgarien 1:1. 1994 gewann Deutschland als Titelverteidiger in den USA 1:0 gegen Bolivien. Jürgen Klinsmann erzielte das goldene Tor für die DFB-Auswahl (61.)

Vier Jahre später in Frankreich sorgten Weltmeister Brasilien und Außenseiter Schottland für ein wenig mehr Action. César Sampaio (4.) erzielte die Führung für die Selecao, John Collins (38.) glich per Elfmeter für die Schotten aus. Ein Eigentor von Tommy Boyd (73.) besiegelte den späten 2:1-Sieg des Favoriten.

2002 kassiert Frankreich eine sensationelle 0:1-Niederlage gegen Senegal. Papa Bouba Diop, einer der zahlreichen Frankreich-Legionäre im senegalesischen Kader, erzielte das goldene Tor für den Außenseiter (30.).

Deutschland hält Rekord für höchsten Eröffnungsspiel-Sieg

Den Rekord für den höchsten Sieg in einem Eröffnungsspiel hält die deutsche Nationalmannschaft. Beim Sommermärchen 2006 feierte die Klinsmann-Truppe ein furioses 4:2 gegen Costa Rica in der Münchner Allianz Arena - der Auftakt zum Sommer-Märchen.

Unvergessen: Philipp Lahms herrlicher Kracher in den Winkel zum 1:0 (6.). Die restlichen Tore für das DFB-Team erzielten Miroslav Klose (18./61.) und Torsten Frings (87.).

Auch 2010 wurde es emotional: Südafrika richtete als erstes afrikanisches Land eine WM aus und erreichte im ausverkauften Soccer City-Stadion ein 1:1 gegen Mexiko. Rasta-Mann Siphiwe Tshabalala traf zur Führung (55.) und brachte Johannesburg zum Kochen. Mexikos WM-Dauerbrenner Rafael Márquez glich später aus (79.).

Auf den ersten Blick souverän startete Brasilien vor vier Jahren in seine Heim-WM. In Sao Paulo gewann die Selecao nach unterhaltsamen 90 Minuten mit 3:1 gegen Kroatien, war dabei aber auch mit dem Schiedsrichter im Bunde.

Neymar (29./71., Elfmeter) und Oscar (90.) trafen für den Gastgeber. Marcelo hatte die Kroaten per Eigentor (11.) zunächst in Führung gebracht.