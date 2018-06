Nicht nur Klopp: Deutschland feiert WM-Neuling Island

Das isländische Team weckt große Sympathien in Deutschland

Die stolzen Isländer wollen auch bei der WM-Premiere mit ihren ureigenen Tugenden für Furore sorgen. Das kommt nicht nur bei Jürgen Klopp bestens an.

Jürgen Klopp sieht sich als Fußball-Romantiker, und als solcher schlägt sein Herz während der WM selbstverständlich für Island.

Die kleinste Nation, die sich jemals für eine Endrunde qualifiziert hat, beweise, "dass man nicht viele Leute braucht, sondern nur die richtigen, um Großes zu schaffen", sagt der Teammanager des FC Liverpool: "Das ist wie der Ursprung des Fußballs, wie der Ursprung von allem."

Klopp ist nur einer von vielen Menschen, die durch die stimmungsvollen und erfolgreichen Auftritte bei der EM in Frankreich vor zwei Jahren mit dem Team aus dem hohen Norden sympathisieren. Laut einer aktuellen Umfrage wollen 76,8 Prozent der Deutschen die Isländer bei der WM unterstützen - wenn sie nicht gerade gegen den Weltmeister spielen.

Co-Trainer spricht von "Cinderella-Märchen"

"Die Leute sehen eine Mannschaft, die immer ans Maximum geht", sagt Islands Co-Trainer Helgi Kolvidsson im Interview mit dem "SID": "Dass ein kleines Land mit so wenigen Fußballern so weit kommt, ist ein kleines Cinderella-Märchen." Ein Märchen, das für Klopp bei der WM in Russland mit einem Knall enden könnte: "Wenn Deutschland nicht gewinnt, wenn England nicht gewinnt, dann kann Island gewinnen. Es wäre die größte Sensation, die der Sport je gesehen hätte."

Weltmeister Island? Ernsthaft? Das Auftaktspiel gegen Mitfavorit Argentinien am Samstag in Moskau wird zeigen, ob die starken Wikinger großen Fußballnationen wehtun können. "Nach den ersten Videoanalysen haben wir uns gefragt: Wie soll man die eigentlich stoppen?", berichtet Kolvidsson. Die Antwort hat das Team schon bei der EURO und der erfolgreichen WM-Qualifikation gegeben: mit Gemeinschaft und Standards.

"Wir sind nicht die beste Mannschaft, aber wir können die am besten organisierte sein", sagt Kolvidsson. Der 46-Jährige, der früher in Mainz und Ulm gespielt hat und im oberschwäbischen Ostrach wohnt, weiß aber auch, dass das auf Dauer nicht reichen wird: "Wir haben in vielen Spielen unseren Ballbesitz und die Passquote verbessert. Aber es ist immer noch Luft nach oben."

Fußball-Boom auf der Insel

Eines wird man von den Isländern aber nicht sehen: eine Trikotjagd auf Lionel Messi. "Keiner von uns wird da rumrennen und versuchen, sich ein Trikot zu schnappen", sagt Kolvidsson: "Wenn am Ende einer das Trikot von Messi bekommt - schön. Aber ihm nachrennen wird keiner."

Für den früheren Abwehrspieler zählt das im Übrigen auch. Kolvidsson ist ein glühender Verehrer von Joachim Löw. Was der Bundestrainer geleistet habe, sei "das Nonplusultra", das isländische Trainerteam schaue sich "sehr viel von seiner Arbeit ab".

Löw kann zwar aus einem größeren Talente-Pool schöpfen, doch auch in Island tut sich viel. Der Erfolg der Nationalmannschaft hat zu einem Fußball-Boom auf der Vulkaninsel geführt, in fast jedem Fischerdorf gibt es mittlerweile einen fein gepflegten Rasen und daneben einen hölzern umzäunten Mini-Bolzplatz. "Wir haben auch gute Handballer und Basketballer", sagt Kolvidsson, "aber Fußball ist schon die Nummer eins geworden."