Neuers Versprechen an Gündogan und Özil

Stärkt Mesut Özil den Rücken: DFB-Kapitän Manuel

DFB-Kapitän Manuel Neuer hat Mesut Özil und Ilkay Gündogan nach der Debatte um das Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die "totale Rückendeckung" der Kollegen in der Fußball-Nationalmannschaft zugesichert.

"Das wurde von den Medien debattiert und aufgerollt, und es wurde viel gefragt. Aber in der Mannschaft ist es aktuell kein Thema mehr, wir haben das schon längst abgeschlossen in Südtirol", sagte Neuer in einem ARD-Interview im Teamquartier in Watutinki.

Man merke, dass "sich beide hinter das Team stellen und versuchen werden, den Fokus auf das Sportliche zu legen, das ist für uns in erster Linie interessant", sagte Neuer drei Tage vor dem WM-Auftakt der DFB-Elf am Sonntag in Moskau gegen Mexiko.

Gündogan und Özil waren für im Mai in London aufgenommenen Fotos mit Erdogan in den vergangenen Wochen wiederholt kritisiert worden. Gündogan war nach seiner Einwechslung im WM-Test gegen Saudi-Arabien in Leverkusen (2:1) von vielen deutschen Fans ausgepfiffen worden. Danach hatte sich die Diskussion um die beiden Spieler erneut verschärft.

"Keine Schmerzen und habe auch keine Dysbalance"

Für das WM-Auftaktspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag im Moskauer Luschniki-Stadion gegen Mexiko fühlt sich Neuer fit.

"Ich bin guter Dinge und habe überhaupt keine Probleme und keine Schmerzen und habe auch keine Dysbalance", sagte der Kapitän der DFB-Elf weiter.

Der Torwart des FC Bayern München hatte nach einem erneuten Fußbruch erst im WM-Test gegen Österreich (1:2) Anfang des Monats sein Comeback gefeiert. Für seinen Verein hatte er zuletzt im September spielen können.

"Ich war sehr positiv in der Vergangenheit schon, und die Belastungsschritte sind immer gut angekommen, die Kontrollen waren immer sehr gut gewesen, und ich habe das Okay von den Medizinern bekommen", sagte Neuer.

Nach den mäßigen Testspielen der Weltmeister-Auswahl in der Vorbereitung forderte Neuer: "Bei uns muss die Konzentration hochgehalten werden, wir dürfen nicht so viele Ballverluste haben, wir müssen gut stehen, Konter vermeiden." Sorge bereiteten ihm die Partien gegen Österreich und Saudi-Arabien (2:1) aber nicht. Man könne Tests nicht mit einem WM-Spiel vergleichen, betonte Neuer.