Entwarnung bei Dänemarks Andreas Christensen

Der Däne Andreas Christensen wird gegen Australien spielen können

Dänemarks Trainer Age Hareide kann im zweiten Gruppenspiel gegen Australien wieder auf Andreas Christensen zurückgreifen.

Der Innenverteidiger war beim 1:0 in Auftaktspiel gegen Peru wegen einer Fußverletzung ausgewechselt worden, droht aber nicht länger auszufallen. Der frühere Gladbacher dürfte daher am Donnerstag in Samara wieder zusammen mit Simon Kjaer im Abwehrzentrum agieren.

Verzichten müssen die Dänen bereits auf William Kvist, für den die Fußball-WM wegen eines Rippenbruchs vorzeitig beendet ist. Hareide darf für den ehemaligen Stuttgarter keinen neuen Spieler nachnominieren.

