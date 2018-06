Lukas Grozurek verlässt die Admira

Ab nun Klubkollegen in Graz: Lukas Grozurek und Stefan Hierländer

Sturm Graz schlägt auf dem Transfermarkt zu und verpflichtet mit Spätstarter Lukas Grozurek von der Admira einen der Aufsteiger der letzten Saison.

Nach einer bärenstarken Saison im Admira-Dress wechselt Flügelstürmer Lukas Grozurek die Farben und heuert bei Sturm Graz an. Das bestätigte der Vizemeister aus der Steiermark am Dienstag durch eine Aussendung.

"Es freut mich sehr, dass dieser Wechsel schlussendlich zustande gekommen ist. Sturm Graz ist in Österreich eine Topadresse, das hat man spätestens in der abgelaufenen Saison deutlich gesehen", freut sich Grozurek über den Transfer zum Champions-League-Quali-Starter.

Grozurek, dem in der vergangenen Spielzeit elf Tore und sieben Assists für die Admira gelangen, unterschreibt bei Sturm einen Dreijahresvertrag. "Ich will meine Leistungen in Graz bestmöglich bestätigen. Ich bin glücklich, nach dreieinhalb Jahren diese neue Herausforderung zu bekommen und blicke den kommenden Aufgaben schon jetzt voller Tatendrang entgegen."

Über die Ablösemodalitäten haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart. Grozureks zunächst bis Sommer befristeter Vertrag bei der Admira hatte sich nach einer gewissen Anzahl an Einsätzen verlängert.

In die Südstadt war der Wiener im Jänner 2015 von Rapid gekommen, wo er zwar als Trainingsweltmeister, aber auch als Spieler, der viel zu wenig aus seinem Talent machte, galt. Vergangenen April äußerte sich Grozurek im weltfussball-Interview selbstkritisch über seine Zeit in Grün-Weiß: "Das lag zu 99 Prozent am Kopf, da werfe ich niemand anderem etwas vor", stellte der 26-Jährige klar. "Es war ganz alleine mein Fehler, dass ich dort gescheitert bin. Vielleicht war ich noch nicht bereit, noch nicht reif genug für Rapid. Der Lebenswandel war nicht der beste und auch auf dem Platz war es zu wenig."

Bei der Admira blühte er unter Ernst Baumeister schließlich doch noch auf. "Er weiß eben genau, wie er mit mir umgehen muss. Er weiß, was er von mir erwarten kann und lässt mich mein Spiel spielen", erklärte Grozurek damals.

Sein neuer Trainer heißt nun Heiko Vogel. Wie auch er einen Lukas Grozurek in Bestform bekommen kann? Der Offensivmann selbst verriet im weltfussball-Gespräch vor zwei Monaten das Rezept seines nunmehrigen Ex-Coaches Baumeister: "Er verlangt von mir nicht, dass ich ohne Ende zurückarbeite, weil er weiß, dass das nicht meines ist. Nur muss dann nach vorne auch etwas kommen. Natürlich unterstütze ich auch meinen Hintermann, aber meine Stärken liegen in der Offensive. Das weiß der Trainer und er verzeiht mir den einen oder anderen Meter, den ich nicht nach hinten mache und den mir andere Trainer in der Vergangenheit vielleicht nicht verziehen haben."

David Mayr