Joachim Löw sieht "WM der absoluten Hingabe"

Joachim Löw bereitet sich und seine Mannschaft auf das zweite Gruppenspiel vor

Joachim Löw sieht bei der WM in Russland noch keine fußballerisch alles überragende Mannschaft. "Die WM hat gezeigt: Das spielerische Niveau ist bei wenigen Spielen auf Toplevel", sagte der Bundestrainer am Freitag in Sotschi.

Löw sprach von einer "WM der absoluten Hingabe, der absoluten Leidenschaft. Die Mannschaften verteidigen mit allem, was sie haben". Deshalb spiele die Einstellung eine große Rolle. Den Favoriten könne es nur gelingen, ihre Qualität auf den Platz zu bringen, wenn der Wille stimme.

Entsprechende Eigenschaften sind aus Löws Sicht im wegweisenden zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag (20:00 Uhr) gegen Schweden gefragt. "Die wichtigsten Waffen sind Energie, Körpersprache und Zweikampfverhalten", sagte er.

Grundsätzlich fühlt sich Löw wie beim erfolgreichen Confed Cup 2017 wohl im Gastgeberland. "Die Russen sind sehr freundlich, es ist alles sehr gut organisiert", sagte er im "ZDF". Bei seinen morgendlichen Joggingrunden an der Strandpromenade von Sotschi hätte er aber "schon gern meine Ruhe".