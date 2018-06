Huddersfield-Test sorgt für Terminstress bei RB Leipzig

Ralf Rangnick und Co. kommen in Terminstress

Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird am 3. August ein Testspiel gegen den englischen Erstligisten Huddersfield Town bestreiten, gerät durch die Ansetzung allerdings in Terminstress.

Einen Tag vor der Partie gegen den vom deutschen Coach David Wagner trainierten Klub spielt RB das Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen FK Liepaja in Lettland oder BK Häcken in Schweden.

Die Taktung sei jedoch bewusst so gewählt, damit die Spieler in der Vorbereitung in einen Wettbewerbsmodus kommen. Demnach soll nur ein Teil des Kaders zum Qualifikationsspiel reisen, die anderen Akteure bleiben im Trainingslager in Seefeld (27. Juli bis 5. August), wo Leipzig gegen Huddersfield testet.

Gegen die Engländer sollen Spieler zum Einsatz kommen, die tags zuvor nicht in der Europa-League-Quali auf dem Platz standen.