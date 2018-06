Stimmen: "Können die Überraschung des Turnier werden"

Blerim Dzemaili denkt seinen Schweizern die Rolle des Überraschungsteams zu

Für den schwedischen Matchwinner geht ein Traum in Erfüllung, für Brasiliens Paulinho steht das Team im Vordergrund und Mexiko-Coach Osorio zeigt Respekt, aber keine Bewunderung. Die Stimmen zur WM:

Serbien vs. Brasilien - 0:2

Paulinho (Brasilien): "Für mich ist das Wichtigste, dass die Mannschaft gewonnen hat und dass wir als Erster aus der Gruppe herausgehen. Mir ist wichtig, dass wir alle für die Nationalmannschaft alles geben. Wir hatten genug Selbstvertrauen, das haben wir über Jahre gesammelt."

Schweiz vs. Costa Rica - 2:2

Blerim Dzemaili (Schweiz): "Wir haben heute nicht gut gespielt, aber wir können die Überraschung des Turnier werden."

Josip Drmic (Schweiz): "Am Ende ging es hin und her, dann waren wir ein wenig unglücklich. Das hätte ich mir anders vorgestellt. Wie man sieht, sind wir auf einem Toplevel."

Mexiko vs. Schweden - 0:3

Janne Andersson (Trainer Schweden): "Ich bin so unglaublich stolz auf das Team, wie es gearbeitet hat. Sie waren sehr diszipliniert. Wir sind seit dem Spiel gegen Deutschland ein ganzes Stück gewachsen. Wir werden am Donnerstag entscheiden, wie wir das Achtelfinale angehen. Wir werden versuchen, dass sich die Spieler mental und physisch erholen. Da höre ich auch auf die Spieler, was sie brauchen."

Ludwig Augustinsson (Schweden): "Ein Traum ist wahr geworden. Wahnsinn. Ich bin unglaublich stolz auf das Team."

Juan Carlos Osorio (Mexiko): "Ich respektiere, wie sie spielen. Aber es ist nicht die Art, wie ich spielen lassen will. Da geht der Ball vom Torwart zu den Stürmern."