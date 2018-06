Ex-Nationalspieler lassen kein gutes Haar an Özil und Co.

Mesut Özil steht nach dem WM-Aus heftig in der Kritik

Ehemalige Nationalspieler und andere Weggefährten haben nach dem historischen WM-Aus harte Kritik an der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geübt.

"Die Spieler waren nicht bei einhundert Prozent. Niemand war in der Lage, diese Mannschaft zu führen", sagte Ex-Nationalspieler Mario Basler beim Business Viewing im Kölner Rheinloft. Die genannten Qualitäten sprach er vor allem Mittelfeldspieler Mesut Özil ab: "Er ist nicht dieser Führungsspieler, der er gerne sein möchte."

Die Schuld für das schlechte Abschneiden sieht Basler aber nicht beim Trainergespann rund um Joachim Löw: "Wenn die Spieler ihre Form nicht bringen, dann bist du als Trainer machtlos." Stattdessen forderte der 49-Jährige, dass "einige Spieler intensiv darüber nachdenken, ob sie das Nationaltrikot wirklich nochmal anziehen".

Eine ähnliche Reaktion erwartet auch der frühere Leverkusener Manager und Geschäftsführer Reiner Calmund: "Die Spieler müssen selbstkritisch sein und Demut zeigen", denn schließlich habe keiner von ihnen "seine Qualitäten auf dem Platz abrufen können".

Der 69-Jährige mahnte jedoch auch dazu, nicht die gesamten Strukturen des deutschen Fußballs infrage zu stellen. "Wir dürfen jetzt nicht alles in Schutt und Asche legen", so Calmund.

"Das war einer deutschen Elf nicht würdig"

Ex-Bundestrainer Berti Vogts hat nach dem Vorrunden-Aus Konsequenzen gefordert. "Ich gehe davon aus, dass sich der Deutsche Fußball-Bund von vielen Spielern trennen wird. Sie haben es nicht verdient, weiter für unsere Nationalmannschaft zu spielen", sagte der Coach der deutschen Europameister-Elf von 1996.

Die Nationalmannschaft habe in keinem der drei Vorrundenspiele ihre gewohnte Leistung abrufen können. "Das war einer deutschen Elf nicht würdig", erklärte der Weltmeister von 1974. Ihm habe zudem auch missfallen, dass "Deutschland keinen Willen gezeigt hat. Das war alles viel zu langsam".

Für die Zukunft fordert Vogts einen Umbruch innerhalb der Mannschaft. "Wir müssen ein neues Team aufbauen", sagte der 71-Jährige, der dem Trainerteam um Joachim Löw diese Aufgabe zutraut: "Die Verantwortlichen kennen sich aus im Fußball. Sie haben hoffentlich gesehen, wer nicht mehr dazu dazugehören darf." Vogts empfahl, noch verstärkter auf junge Spieler zu setzen. Der Ex-Bundestrainer verwies in diesem Zusammenhang auf die deutschen U21-Europameister.

Uwe Bein "fehlen die Worte"

Auch Uwe Bein, WM-Held von 1990, ließ kein gutes Haar an Löws Truppe. "Die deutsche Mannschaft war die schlechteste in der Gruppe. Ich bin schockiert und vor allem enttäuscht von der Einstellung. Die Körpersprache war erneut mangelhaft, wieder muss ich da Özil nennen. Da fehlen mir die Worte", so der 57-Jährige.

Ähnlich äußerte sich Beins Ex-Kollege Olaf Thon: "Dieses Aus ist eine Blamage. Es gab zu viele Störfaktoren, es konnte kein Teamgeist wie 2014 entstehen. Unseren Außenverteidigern fehlt es generell an Qualität auf diesem Niveau. Es gibt vieles aufzuarbeiten. Im Moment habe ich den Eindruck: Wir brauchen einen radikalen Neuaufbau."