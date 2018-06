Uruguay mit breiter Brust gegen Portugal

Uruguay hat keine Angst vor CR7 und Co.

Uruguay geht mit Respekt vor Weltfußballer Cristiano Ronaldo, aber mit noch mehr Vertrauen in die eigene Stärke in das WM-Achtelfinale gegen Portugal.

"Wir sind näher dran denn je, unsere Ziele zu erreichen. Wir haben eine gewisse Ruhe. Nun müssen wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen", sagte Trainer Oscar Tabarez vor dem Duell am Samstag in Sotschi: "Jeder Spieler ist bereit."

Dies unterstrich Stürmerstar Luis Suárez. "Portugal ist amtierender Europameister. Es kann keine größere Motivation für uns geben", sagte der Angreifer vom FC Barcelona, der in der Vorrunde zweimal getroffen hatte: "Wenn du die WM gewinnen willst, musst du jeden Gegner schlagen." Sein Team sei "top vorbereitet" und gehe "mit voller Gelassenheit in das Spiel".

Coach Tabarez adelte Ronaldo in der Pressekonferenz am Freitagabend in Sotschi als "einen der besten Spieler auf der Welt. Natürlich schauen wir auch auf ihn. Er ist der Leader des Teams", sagte der 71-Jährige: "Wir müssen versuchen, ihn zu limitieren."

Auf seine Defensive konnte sich Uruguay bislang verlassen. Die Südamerikaner sind das einzige Team, das bei der WM bislang ohne Gegentor geblieben ist. Zudem gewannen Suárez und Co. alle drei Vorrundenspiele. Vor allem das abschließende 3:0 gegen Gastgeber Russland imponierte.