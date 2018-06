Schalke bestätigt schweren Autounfall von Harit

Amine Harit ist in einen schweren Unfall verwickelt worden

Der marokkanische Fußball-Nationalspieler Amine Harit vom Bundesligisten Schalke 04 war in einen Unfall in der Nähe von Marrakesch verwickelt, bei dem ein junger Mann ums Leben kam. Das bestätigte Schalke am Samstagabend.

S04-Sportvorstand Christian Heidel sei es es gelungen, Kontakt zum Profi aufzunehmen, der immer noch unter Schock stehe. "Der Spieler schilderte Heidel die schlimmen Ereignisse der vergangenen Nacht. Er habe als Fahrer des Unglückswagens keine Möglichkeit gehabt, den tragischen Unfall zu verhindern", teilten die Königsblauen mit.

>>> Schwere Vorwürfe! Unfallgerüchte um Schalke-Star Harit

Die Polizei habe den Unfall aufgenommen, nach Aufnahme seiner Aussage konnte Harit nach Schalker Angaben die Polizeistation verlassen. Derzeit hält sich der 21-Jährige bei seiner Familie in Marokko auf und wird psychologisch betreut. Heidel: "Zuallererst gilt Amines tiefes Mitgefühl ebenso wie das von uns allen beim FC Schalke 04 den Hinterbliebenen des Opfers."

Harit war bei der WM in Russland mit seinem Heimatland in der Vorrunde mit einem Punktgewinn gegen Ex-Weltmeister Spanien (2:2) ausgeschieden.