Stimmen: "Ich werde heute gut schlafen"

Fernando Santos muss mit seinen Portugiesen die Heimreise antreten

Nach dem furiosen 4:3-Sieg im WM-Achtelfinale gegen Argentinien schweben die Franzosen im siebten Fußball-Himmel. Die Südamerikaner sind dagegen am Boden zerstört. In Uruguay dominiert die pure Freude. Die Stimmen zu den Spielen:

Frankreich - Argentinien 4:3

Didier Deschamps (Trainer Frankreich): "Ich habe gerade viele Emotionen in mir, ich freue mich sehr für die Spieler. Auf solche Spiele haben wir seit Monaten hingearbeitet. Wir haben die Kritik in der Gruppenphase registriert, aber die Wahrheit liegt auf dem Platz. Da haben wir die Antwort gegeben. Jetzt haben wir sechs Tage Zeit, um wieder zu Kräften zu kommen."

Jorge Sampaoli (Trainer Argentinien): "Natürlich passieren immer Fehler, aber das ist heute nicht entscheidend gewesen. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die großes Tempo gehen kann. Entscheidend ist zu erkennen, in welchen Bereichen man sich verbessern kann. Es tut sehr weh, nach so einer Leistung aus der WM auszuscheiden. Wir haben alles auf dem Platz gelassen. Ich werde das Team nicht verlassen, ich werde nicht zurücktreten."

Antoine Griezmann (Frankreich): "Wir wissen, dass die Menschen in Frankreich viel von uns erwarten. Wir versuchen, diese Erwartungen zu erfüllen. Es gibt schlechte Spiele wie gegen Dänemark und es gibt Spiele wie dieses. Kylian hat heute den Unterschied gemacht. Es gab Momente, in denen uns Argentinien überlegen war, aber wir wussten, dass wir uns durchbeißen können. Wir haben ein starkes Team, das nur schwer zu schlagen ist."

Hugo Lloris (Frankreich): "Wir mussten uns steigern und haben in vielen wichtigen Momenten Stärke bewiesen. Jeder hat Verantwortung übernommen. Ich hoffe, dass uns dieser Sieg bewusst macht, wie viel Potenzial wir haben.

Benjamin Pavard (Frankreich): "Ich werde heute gut schlafen. Ich freue mich für mich und die französischen Fans. Wir haben gesehen, dass wir ein großartiges Team sind. Wir werden diesen Sieg als Team genießen."

Javier Mascherano (Argentinien): "Es war ein verrücktes Spiel. Wir haben bis zum Schluss alles gegeben. Frankreich hat bewiesen, das es eine großartige Mannschaft ist. Jetzt bin ich nur noch ein Fan der Nationalmannschaft. Ich hoffe, dass diese Jungs in Zukunft etwas erreichen können."

Uruguay - Portugal 2:1

Fernando Santos (Trainer Portugal): "Herzlichen Glückwunsch an Uruguay. Es ist ein trauriger Tag für uns. Wir wissen, wie sehr die Leute zu Hause mit uns mitgefiebert haben. Im Fußball gibt es keine moralischen Siege. Ich wünschte, wir hätten schlechter gespielt und gewonnen. Ich glaube, dass die zweite Halbzeit von uns wirklich gut war. Wir haben unser Bestes gegeben. Ich hoffe, dass Cristiano noch lange bleiben und dabei helfen wird, die jungen Spieler zu entwickeln."

Edinson Cavani (Uruguay): "Es gibt keine Worte, die das beschreiben können. Wir müssen weiter träumen. Ich bin einfach nur sehr, sehr glücklich.

Lucas Torreira (Uruguay): "Es ist unglaublich, ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Wir kämpfen um jeden Ball wie um unser Leben. Ich bin überglücklich. Ich habe am Ende in beiden Beinen Krämpfen gehabt, aber ich konnte nicht auf dem Boden liegen bleiben. Wir haben den Sieg und das ist das einzige, was zählt. Es gibt nicht Schöneres, als Uruguayer zu sein. Ein so kleines Land mit einem so großen Herz."

Matías Vecino (Uruguay): "Wir haben das zweite Tor in einem Schlüsselmoment erzielt. Wir dürfen uns nicht solche Gegentore fangen, aber gut. Wir sind lebendiger als jemals zuvor."