PSG-Legende spricht über Thomas Tuchel: "Ein Profi"

Thomas Tuchel nimmt seine Arbeit bei Paris Saint-Germain auf

Mitte der Woche startet Thomas Tuchel in seine erste Saison als Trainer des französischen Fußballmeisters Paris Saint-Germain. Kurz vor dem Auftakt des ehemaligen BVB-Coaches hat sich mit Antoine Kombouaré eine PSG-Legende zum deutschen Fußballlehrer geäußert. Der 54-Jährige, der selbst zwischen 1990 und 1995 als Spieler für die Franzosen aktiv war und den Klub in den Jahren 2009 bis 2011 trainierte, glaubt nicht, dass Tuchel WM-bedingt einen schlechten Start haben könnte.

"Den Termin hat er sich ja nicht ausgesucht", erklärte Kombouaré im "kicker" und fügte hinzu: "Ich kenne ihn seit seiner Zeit in Dortmund und weiß, dass er ein akribischer Trainer ist. Er kommt vorbereitet. Auf die Ligue 1, auf Paris und auf Frankreich."

Tuchel sei schlicht und einfach "ein Profi". "Er hat die Sprache gelernt und sich über die Liga informiert. Er kennt Spieler wie Thiago Silva, Neymar, Cavani oder Mbappé. Man sollte ihm ohne Vorurteile begegnen, er muss sich eingewöhnen", führte Kombouaré aus, der den ehemaligen Mainz- und Dortmund-Trainer "bei seiner Vorstellung locker" fand.

Kombouaré: Tuchel wird noch zwei bis drei Hochkaräter holen

Auf insgesamt zwölf WM-Fahrer muss Tuchel vorerst verzichten. Doch "das Schicksal der Großklubs", wie Kombouaré es nennt, sollte Tuchel bei der Einführung seiner Spielweise keine Sorgen bereiten, findet der 54-Jährige: "Ich glaube, dass die heutige Spielergeneration die Systeme auswendig kennt. Sie können sich schnell anpassen. Zudem hat der Fußball eine universelle Sprache."

Am Ende werde sich der Deutsche ohnehin an Ergebnissen messen lassen müssen. "Aber weder ein Mbappé noch ein Neymar oder Cavani haben den Klub verlassen", legte Kombouaré die Messlatte hoch und fügte an: "Wenn ein Pastore geht, ist das keine Überraschung. Ebenso wenig Berchiche." Der 44-Jährige habe es so gewollt.

Der heutige Chefcoach von EA Guingamp ist sich sicher, dass Tuchel "das Team mit zwei, drei Hochkarätern verstärken wird. Nach seiner Wahl. Er will diesen nächsten Schritt auf seiner Karriereleiter".