Bielefeld verpflichtet Sven Schipplock

Sven Schipplock schließt sich Arminia Bielefeld

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat sich mit Angreifer Sven Schipplock verstärkt. Der 29-Jährige kommt vom Bundesliga-Absteiger Hamburger SV zu den Ostwestfalen und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021.

"Der Verein hat in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen und auch mir persönlich gute Perspektiven aufgezeigt", sagte Schipplock.

In der vergangenen Saison kam der Stürmer für den HSV auf lediglich elf Pflichtspiele, in denen er keinen Treffer erzielte. Insgesamt traf er in 149 Bundesliga-Einsätzen 19-mal.

Samir Arabi, Geschäftsführer Sport, ist überzeugt, dass Schipplock das Bielefelder "Offensivspiel bereichern" wird.