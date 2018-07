Presse: "Kommt der Fußball nun endlich nach Hause?"

England konnte zum ersten Mal ein WM-Elfmeterschießen gewinnen

Die Three Lions haben mit ihrem Sieg über Kolumbien im WM-Achtelfinale selbst die Medien ihrer Heimat überrascht. In Kolumbien herrscht dagegen Ernüchterung. Die internationalen Pressestimmen.

Kolumbien - England (1:1 n.V., 3:4 i.E.)

England

Sun: "England gewinnt ein Elfmeterschießen - eine Schlagzeile, von der Sie dachten, dass Sie sie niemals lesen werden."

Times: "Der Sieg markiert einen Wendepunkt für das Team, dessen Fehlschüsse bei Elfmetern über die letzten 30 Jahre sich in das Gedächtnis der Fans eingebrannt hatten. Jordan Pickford wird zum Helden als England das WM-Viertelfinale im Elfmeterschießen erreicht."

Guardian: "Yes, we can. Zur Hölle mit jedem, der auf Zurückhaltung besteht. Pickford ist der Held"

Mirror: "Die Three Lions gewinnen im Elfmeterschießen, nachdem man den entscheidenden Strafstoß versenkt. Kommt der Fußball nun endlich nach Hause?"

Daily Mail: "Die Nation steht Kopf, nachdem ein heldenhafter Torhüter England geholfen hat, Kolumbien im ersten siegreichen Elfmeterschießen bei einer WM überhaupt zu schlagen."

Kolumbien

El Espectador: "Von der Illusion zur Bitterkeit."

Fiebre de Fútbol: "England hat die Angst Kolumbiens gespürt und, wie ein Hai das Blut schmeckt, mit all seinen Waffen angegriffen."

El Pais: "Die Elfmeter-Lotterie hat in diesem Fall die Engländer bevorzugt und wir wurden auf dem Weg in die letzten Runden zurückgelassen... In Summe gab es Positives und andere Dinge, die in Zukunft nicht wiederholt werden sollen."

El Nuevo Día: "Kolumbien nimmt heldenhaft und stolz Abschied von Russland und hat einen Eindruck hinterlassen."

Schweden - Schweiz (1:0)

Schweden

Aftonbladet: "Ein Team, das alles zu meistern scheint, was die Fußball-Welt ihm in den Weg stellt".

Schweiz

Neue Zürcher Zeitung: "Scheitern hat System. Sie dachten groß an diesem WM-Turnier, die Schweizer Fußballer, aber als es darauf ankam, spielten sie klein."