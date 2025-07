PSG-Keeper kann nicht hinschauen: Sorgen um Jamal Musiala

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Große Sorgen um Bayern-Star Jamal Musiala

Großer Schock beim FC Bayern München: Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit des Viertelfinalspiels gegen Paris Saint-Germain bei der Klub-WM verletzte sich Offensivstar Jamal Musiala schwer. Womöglich droht ein erneut langer Ausfall des deutschen Nationalspielers.

Jamal Musiala droht womöglich eine lange verletzungsbedingte Pause, zumindest lassen dies die Bilder aus dem Viertelfinalspiel des FC Bayern gegen PSG bei der Klub-WM erahnen. Nach Informationen der "Deutschen Presse-Agentur" besteht bei Musiala der Verdacht auf einen Beinbruch.

Der 22-Jährige war kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit in einem Zweikampf mit Paris-Torhüter Gianluigi Donnarumma und Abwehrspieler Willian Pacho zu Fall gekommen, wobei er sich offenbar eine schwere Verletzung am linken Knöchel zuzog. Donnarumma, als er den Bayern-Star am Boden liegen sah, drehte sich sogleich geschockt und sichtlich mitgenommen um. Mehrere Bayern-Profis eilten zu ihrem Mitspieler, schlugen bestürzt die Hände an den Kopf.

Schiedsrichter Anthony Taylor schickte beide Mannschaften in die Halbzeitpause, während Musiala medizinisch versorgt wurde. Nach kurzer Behandlung wurde Musiala vom Platz getragen.

Musiala feierte Startelf-Comeback nach drei Monaten Pause

Besonders bitter: Der deutsche Nationalspieler stand am Samstag erstmals seit drei Monaten wieder in einer Startelf des FC Bayern.

Jamal Musiala hatte sich Anfang April einen Muskelbündelriss zugezogen, wodurch er die entscheidenden Wochen der vergangenen Saison in der Champions League und Bundesliga verletzt ausfiel. Zudem fehlte er Bundestrainer Julian Nagelsmann beim Final Four der Nations League Anfang Juni.

Bei der Klub-WM hatte Bayern Münchens Cheftrainer Vincent Kompany seinen Starspieler zuvor eher behutsam eingesetzt. Bei seinem Comeback im ersten Gruppenspiel gegen Auckland City (10:0) erzielte der Offensivspieler nach Einwechslung sogleich einen Hattrick, auch gegen Boca Juniors (2:1) und im Achtelfinale gegen Flamengo (4:2) kam er in der zweiten Halbzeit jeweils in die Partie.