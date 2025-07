Neuer knöpft sich Donnarumma nach Musiala-Schock vor

IMAGO/Peter Zay

Jamal Musiala verletzte sich im Zweikampf mit Gianluigi Donnarumma

Die Niederlage gegen Paris Saint-Germain (0:2) und das damit verbundene Aus bei der Klub-WM rückte nach Abpfiff beim FC Bayern schnell in den Hintergrund - selbst das letzte Spiel von Thomas Müller im Münchner Trikot geriet zur Nebensache. Denn: Jamal Musiala verletzte sich in einem Zweikampf mit PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma schwer. Sportvorstand Max Eberl und Kapitän Manuel Neuer fanden hinterher klare Worte in Richtung des Italieners.

"Wenn ich mit 100 Kilo und einem Sprint auf den Unterschenkel draufspringe, ist die Gefahr groß, dass was passiert", äußerte sich Max Eberl im Nachgang an das Ausscheiden des FC Bayern bei der Klub-WM in der Mixed Zone, als er auf die schwere Verletzung von Jamal Musiala angesprochen wurde.

Eberl denke zwar "nullkommanull", dass bei Donnarumma "Absicht" im Spiel war, "aber er hat auch keine Rücksicht genommen".

Die womöglich schwere Verletzung des Bayern-Superstars sei "tragisch", so der Sportvorstand, der zugleich einen Einblick in die Gefühlswelt des 22-Jährigen gab. Musiala sei "extrem geknickt, extrem traurig".

FC Bayern sichert Musiala volle Unterstützung zu

Nach Angaben des FC Bayern hat sich der deutsche Nationalspieler wohl eine Knöchelverletzung zugezogen, er wurde sogleich ins Krankenhaus zur näheren Untersuchung gebracht.

"Wir lieben ihn für seine Spielfreude, jetzt so ein Nackenschlag - das ist für ihn extrem schwierig, aber wir sind für ihn da als Familie", hob Eberl hervor.

Neuer knöpft sich Donnarumma vor - Davies völlig aufgelöst

Ebenso deutlich wurde Kapitän Manuel Neuer, als er auf die Szene zwischen Jamal Musiala und Gianluigi Donnarumma angesprochen wurde. Laut dem Bayern-Keeper hätte sein Gegenüber "nicht so reingehen" müssen: "Das ist risikofreudig. Er nimmt die Verletzung seines Gegenspielers in Kauf."

Neuer führte fort: "Ich bin zu ihm und habe gesagt: 'Willst du nicht mal zu unserem Spieler hingehen?' Das gehört sich aus Respekt, da auch mal hinzugehen und dem Jungen alles Gute zu wünschen. Hat er dann auch noch gemacht." Er selbst hätte "anders reagiert", so Neuer. "Wir drücken Jamal die Daumen, dass die Verletzung nicht so schwer ist. Aber sie wird sicherlich schwer sein, so wie ich das sehe", sagte Deutschlands Rekordtorwart mit seiner Erfahrung aus vielen Profijahren.

Auch bei Mitspieler Alphonso Davies, selbst seit Ende März wegen eines Kreuzbandrisses außer Gefecht gesetzt, rief die Verletzung von Jamal Musiala eine heftige Reaktion hervor. Der Kanadier ließ während seines Live-Streams bei Twitch seinen Gefühlen freien Lauf.

Musiala hatte gegen PSG nach drei Monaten sein Startelf-Comeback gefeiert, nachdem er sich Anfang April einen Muskelbündelriss zugezogen hatte und bei der Klub-WM zuvor nur eingewechselt wurde.

PSG-Keeper Donnarumma zeigte sich bereits kurz nach dem Zusammenprall auf dem Platz emotional sehr mitgenommen. Beim Blick auf Musialas linken Knöchel vergrub er den Kopf in seinen Handschuhen. Wenige Stunden nach der Partie postete der Italiener dann ein Bild bei Instagram, auf dem er sichtlich geknickt vom Platz läuft. Dazu schrieb der PSG-Keeper: "All meine Gebete und Genesungswünsche sind bei dir, Jamal Musiala."

Nach der Partie hatte auch der Klub via X Genesungswünsche an Musiala geschickt, Nuno Mendes sagte in der Mixed Zone: "Eine schlimme Verletzung. Es tut uns sehr leid für ihn. Er ist einer der besten Spieler und wir hoffen, dass er gestärkt zurückkommt."