Medien: Musiala fällt mehrere Monate aus

Fehlt dem FC Bayern offenbar einige Monate

Wenige Stunden nach der schweren Verletzung von Jamal Musiala gibt es erste Berichte über die mögliche Ausfallzeit. Der FC Bayern muss womöglich lange auf seinen Superstar auskommen.

Eine genaue Diagnose der Verletzung von Jamal Musiala gab es von Seiten des FC Bayern direkt nach dem 0:2 im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain (0:2) in Atlanta nicht.

Die Rede war laut Angaben der "Deutschen Presse-Agentur" aber von einem Bruch, womöglich am Sprunggelenk. Davon sprachen hinterher Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl. Letzterer deutete auch eine Operation an, womöglich sogar in den USA.

"Hier OP, zu Hause OP", gab Eberl einen Einblick in die Überlegungen. Es war am Samstagabend deutscher Zeit offen, ob Musiala am Sonntag mit dem Team aus dem WM-Basiscamp des Rekordmeisters in Orlando mit zurück nach München fliegen kann. Die Vereinsärzte waren nach Spielende mitten in der Planung.

"Bild" berichtet unterdessen am späten Samstagabend, dass sich der deutsche Nationalspieler das linke Wadenbein gebrochen hat. Zudem sollen "einige Bänder" betroffen sein. Dem Bericht zufolge droht nun, dass der 22-Jährige vier bis fünf Monate fehlen wird. Die TV-Bilder hatten einen längeren Ausfall bereits vermuten lassen.

Jamal Musiala war noch während der Partie ins Krankenhaus gebracht worden, anschließend konnte er zum Kreis der Mannschaft zurückkehren, so "Bild". Dem Boulevardblatt zufolge sei geplant, dass er tatsächlich gemeinsam mit dem Team zurück nach München reisen könne.

Musiala feierte Startelf-Comeback für den FC Bayern

Der Offensivspieler des FC Bayern war kurz vor dem Halbzeitpfiff in einem Zweikampf mit PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma zu Boden gegangen.

Der Italiener war aus seinem Tor herausgestürmt, um den Ball abzufangen, wobei er Musiala am linken Knöchel traf. Der Bayern-Star musste mit einer Trage abtransportiert werden.

Für Musiala war es das erste Spiel von Beginn an seit dem Anfang April erlittenen Muskelbündelriss. Bei der Klub-WM war er zuvor lediglich als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen.