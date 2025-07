Norwegen im Viertelfinale - Island raus

IMAGO/MATHIAS BERGELD

Die Norwegerinnen haben es bereits in die K.o.-Phase geschafft

Norwegen steht bei der Fußball-EM der Frauen in der Schweiz dank Schützenhilfe der Gastgeberinnen als erste Mannschaft im Viertelfinale.

Der Ex-Weltmeister leistete in Sion durch seinen zweiten Sieg im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe A mit 2:1 (1:1) gegen Finnland selbst die Vorarbeit zum frühzeitigen Sprung unter die besten acht und profitierte danach vom Schweizer 2:0 (0:0) in Bern gegen das punktlos schon gescheiterte Schlusslicht Island.

Damit bestreiten die Schweiz und Finnland am Donnerstag zum Vorrundenabschluss in Genf ein Endspiel um den zweiten Viertelfinalplatz in ihrer Gruppe.

Norwegen war im skandinavischen Duell mit Finnland früh durch ein Eigentor von Eva Nyström (3.) in Führung gegangen, Finnland glich durch Oona Sevenius (32.) aus. Das Team von Nationaltrainer Marko Saloranta bestimmte daraufhin das Spiel und hatte durch Katariina Kosola (57.) sowie einen Pfostenschuss von Eveliina Summanen (62.) gar Chancen auf die Führung.

In der Schlussphase wechselte das Momentum wieder zu den Norwegerinnen, eine hohe Hereingabe von Caroline Graham Hansen (84.) prallte, ohne weitere Berührung, erst an den Innenpfosten und dann ins Tor zum 2:1-Endstand.

Die Schweizerinnen ließen Norwegen anschließend erst noch zittern. Nachdem in der Schlussphase des ersten Durchgangs ein Treffer der Hausherrinnen durch ein Eigentor der Gäste wegen eines vorherigen Foulspiels der Eidgenossinnen infolge Videobeweis nicht anerkannt worden war, konnten sich beide Mannschaften in der auf nur mäßigem Niveau stehenden Partie lange keine Vorteile erspielen. Erst der Treffer von Geraldine Reuteler 14 Minuten vor Abpfiff erlöste das Publikum und auch Norwegen, in der 90. Minute machte die eingewechselte Alayah Pilgrim alles klar zum ersten Schweizer Sieg nach der Auftaktniederlage.