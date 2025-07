Medien: Union Berlin bedient sich in der Premier League

IMAGO/Philippe Ruiz

Steffen Baumgart ist Cheftrainer beim 1. FC Union Berlin

Union Berlins Cheftrainer Steffen Baumgart bekommt einem Medienbericht zufolge einen neuen Assistenten an die Seite gestellt.

Wie "Bild" berichtet, holt der 1. FC Union Berlin in Danilo de Souza einen neuen Co-Trainer. Der 41-Jährige soll den Trainerstab zum Start in die Sommer-Vorbereitung komplettieren, heißt es. Los geht es in Köpenick am kommenden Montag.

De Souza steht seit zwei Jahren beim englischen Klub Leeds United unter Vertrag, wo er dem ehemaligen Gladbach-Coach Daniel Farke assistierte. Gemeinsam gelang in der zurückliegenden Saison der Aufstieg in die Premier League.

In Deutschland ist der in Brasilien geborene Trainer derweil kein Unbekannter, vor allem nicht für Union-Cheftrainer Steffen Baumgart. Beide arbeiteten zwischen 2017 und 2021 beim Zweitligisten SC Paderborn. 2019 schaffte das Duo mit dem SCP den Aufstieg in die Bundesliga.

De Souza schon in Osnabrück und Bielefeld im Amt

Nach seiner Zeit in Paderborn, Baumgart zog es damals zum 1. FC Köln, wechselte de Souza zum VfL Osnabrück. Nach anderthalb Jahren unter Daniel Scherning, Tobias Schweinsteiger und Tim Danneberg ging der Assistent zu Arminia Bielefeld weiter, wo er unter Uwe Koschinat und erneut Scherning arbeitete. Nach einem halben Jahr auf der Alm lockte Farke.

Der 1. FC Union Berlin wird zur neuen Saison deshalb die Stelle an der Seite von Steffen Baumgart frei, da René Wagner den Hauptstadtklub auf eigenen Wunsch verlassen hat. Der 36-Jährige kehrt zur Saison 2025/26 zum 1. FC Köln, wo er bereits zwischen Juli 2021 und Januar 2024 arbeitete.

Baumgart findet zum Beginn der Vorbereitung eine bereits auf mehreren Stellen umgebaute Mannschaft vor. Stürmer Benedict Hollerbach zog es zum 1. FSV Mainz 05, Ivan Prtajin zum 1. FC Kaiserslautern und Kevin Volland zum TSV 1860 München. Als Ersatz für die Abteilung Attacke wurden Oliver Burke von Werder Bremen, Ilyas Ansah vom SC Paderborn und Livan Burcu vom 1. FC Magdeburg verpflichtet.