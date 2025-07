BVB bekommt wohl Konkurrenz bei Bakayoko

IMAGO/Goal Sports Images

Johan Bakayoko steht beim BVB auf dem Zettel

Nach dem Verkauf von Jamie Gittens ist die Kasse von Borussia Dortmund gut gefüllt. Schon seit längerer Zeit wird gemunkelt, dass ein Teil der Einnahmen in PSV-Angreifer Johan Bakayoko gesteckt werden könnte. Beim jungen Außenstürmer bekommt der BVB nun aber anscheinend Konkurrenz.

Wie der belgische Transfer-Reporter Sacha Tavolieri auf X berichtet, hat auch die AS Monaco Kontakt zu Johan Bakayoko aufgenommen. Der französische Top-Klub sei ähnlich wie der BVB ein heißer Anwärter auf die Unterschrift des 22-jährigen Außenstürmers.

Demnach könne sich Bakayoko beide Wechsel gut vorstellen. Welcher Verein aktuell die Nase vorne hat, ist wohl komplett offen.

Zuvor hatte Tavolieri enthüllt, dass die Chefetage aus Dortmund einen ersten Austausch mit dem Shooting Star gesucht habe. Die "Bild" schrieb ebenfalls über das Interesse des Revierklubs.

Bei der PSV Eindhoven steht Bakayoko nur noch ein Jahr unter Vertrag, entsprechend gering könnte die Ablöse ausfallen. Zuletzt waren rund 20 Millionen Euro im Gespräch.

Bakayoko-Rolle beim BVB noch unklar

Für den BVB wäre diese Summe wohl problemlos zu stemmen. Bei der Klub-WM hat man insgesamt rund 44 Millionen Euro eingenommen. Noch lukrativer war der Verkauf von Jamie Gittens an den FC Chelsea.

Das Gesamtpaket für den englischen Offensivspieler soll sich auf rund 65 Millionen Euro belaufen. Die Blues bestätigten am Samstag die Verpflichtung, nachdem Borussia Dortmund bereits am Donnerstag via Ad-hoc-Meldung eine Einigung zwischen beiden Klubs verkündet hatte.

Bereits Anfang Juni hatte der FC Chelsea beim BVB angeklopft, konnte damals aber noch nicht die Ablöseforderungen erfüllen.

Bakayoko wird sogar seit noch längerer Zeit immer wieder bei der Borussia gehandelt. Unklar ist noch, welche Rolle er in Dortmund einnehmen könnte. In Eindhoven spielte er bislang meist als klassischer Rechtsaußen.