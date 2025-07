Matthäus exklusiv: Bayern muss bei Woltemade "all in gehen"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Lothar Matthäus hat sich zur schweren Musiala-Verletzung geäußert

Nach der schweren Verletzung von Jamal Musiala rät Rekordnationalspieler Lothar Matthäus dem FC Bayern im exklusiven Gespräch mit RTL/ntv, die Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart über einen Transfer von Nick Woltemade zu intensivieren. Auch einen Verbleib von Klub-Idol Thomas Müller hält er für eine Lösung, um den bitteren Ausfall des DFB-Stars aufzufangen.

Geht es nach Lothar Matthäus, müssen Sportvorstand Max Eberl und seine Kaderplaner vom FC Bayern nach der Horrordiagnose um Jamal Musiala auf dem Transfermarkt zuschlagen.

Der Rekordnationalspieler sagte exklusiv gegenüber RTL/ntv: "Bei Woltemade muss Bayern jetzt all in gehen und ihn sofort holen, auch wenn Stuttgart viel Geld verlangt."

Der Shootingstar hatte in den vergangenen Wochen die Schlagzeilen dominiert, anschließend war eine hitzige Debatte über die Höhe der möglichen Ablösesumme entfacht worden. Die Rede war schnell von bis zu 100 Millionen Euro, auch Matthäus schaltete sich ein. Laut dem TV-Experten seien 80 bis 100 Millionen Euro für den 23-Jährigen absolut realistisch, beim FC Bayern reagierte man mit scharfer Kritik.

Matthäus über Woltemade: "Vielleicht klappt das mit 50 bis 60 Millionen"

Nun sagt Matthäus: "Vielleicht klappt das mit 50 bis 60 Millionen." Die Stuttgarter hatten in den vergangenen Wochen mehrfach betont, dass man in der kommenden Saison fest mit Nick Woltemade plant. Die Bayern können ihre Fühler "ausstrecken, wie sie wollen", so etwa Vorstandschef Alexander Wehrle gegenüber RTL/ntv und sport.de Ende Mai. Bislang hat sich dieser Standpunkt nicht verändert.

Eine weitere Option stellt für Lothar Matthäus eine Vertragsverlängerung mit Thomas Müller dar. "Bayern braucht einen zentralen Mittelfeldspieler, Müller oder Woltemade können diese Musiala-Position spielen. Das würde passen", so der 64-Jährige.

Matthäus führte aus: "Die Bayern sollten Müller einfach noch einmal eine Vertragsverlängerung anbieten, vielleicht nur ein halbes Jahr, bis Musiala wiederkommt. Thomas macht für Bayern alles und er hat ja auch noch keinen Vertrag unterschrieben, ist fit und könnte sofort helfen. Bei mir war es vor 25 Jahren ähnlich, als ich nach Amerika gehen wollte und Strunz sich schwer verletzt hat. Ich als Bayern München würde jetzt auf Thomas Müller zugehen und das vorschlagen."

Musiala "braucht jetzt ein stabiles Umfeld"

Zugleich zeigte sich der ehemalige Weltklassespieler "geschockt" nach der schweren Verletzung von Jamal Musiala. "Er wird wiederkommen, aber hat eine unglaubliche Pechsträhne. Das wird ein halbes Jahr dauern. Ich gehe davon aus, daß er dieses Jahr kein Spiel mehr machen kann."

Der DFB-Star müsse den Rückschlag nun "vor allem psychologisch verarbeiten", so Matthäus: "Auch in der Nationalmannschaft wird er wahrscheinlich erst im März 2026 dabei sein. Musiala braucht jetzt ein stabiles Umfeld."

Der 22-Jährige habe aber "den Ehrgeiz, die Liebe zum Fussball, die Leidenschaft, wieder zurückzukommen. Jeder steht bei Bayern hinter ihm. Da mache ich mir keine Sorgen. Er muss jetzt da durch!"