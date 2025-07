Hohes Pensum unter Neu-Trainer Muslic

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der FC Schalke 04 bereitet sich auf die neue Saison vor

S04-Cheftrainer Miron Muslic hat einen XXL-Kader ins Trainingslager nach Österreich mitgenommen. Seit Montag können die Profis des FC Schalke 04 einen bleibenden Eindruck beim neuen Übungsleiter hinterlassen. Das ist auch notwendig, denn einige Spieler sollen anschließend noch abgegeben werden.

Der FC Schalke 04 ist mit 33 Spielern ins Trainingslager ins Stubaital angereist, wo seit Montag insgesamt acht Tage lang die Grundlagen für die kommende Zweitligasaison gelegt werden soll. Das Team von Cheftrainer Miron Muslic setzt sich zusammen aus 28 Feldspielern und fünf Torhütern - ein XXL-Kader.

Danach, so berichtet "Sky", wird es im Kader Veränderungen geben. Muslic wolle die Saison mit rund 22 bis 23 Feldspielern und vier Torhütern angehen. Heißt: Fünf bis sechs Feldspieler und ein Torhüter müssten sich entweder mit Spielen in der U23-Mannschaft begnügen oder einen Wechsel anstreben, um Spielzeit zu bekommen.

Der Trainingslager-Kader des FC Schalke 04:

Tor: Justin Heekeren, Loris Karius, Luca Podlech, Johannes Siebeking, Faaris Yusufu.

Abwehr: Mertcan Ayhan, Timo Becker, Vitalie Becker, Taylan Bulut, Anton Donkor, Adrian Gantenbein, Nikola Katic, Mika Khadr, Henning Matriciani, Steve Noode, Felipe Sanchez, Tidiane Touré, Martin Wasinski.

Mittelfeld: Christopher Antwi-Adjei, Janik Bachmann, Sofiane El-Faouzi, Max Grüger, Ayman Gulasi, Ron Schallenberg, Amin Younes, Mauro Zalazar.

Angriff: Pape Meïssa Ba, Ilyes Hamache, Emil Højlund, Kenan Karaman, Bryan Lasme, Peter Remmert, Moussa Sylla

Dass Schalke 04 derart viele Spieler mit nach Österreich nimmt, erklärte Muslic auch mit möglichen Verletzungen: "Für solche Fälle wollen wir nicht Jungs einfliegen lassen, sondern vor Ort haben", zitiert "WAZ" den neuen Übungsleiter. Ein weiterer Grund: "Ein paar Spieler muss ich mir noch anschauen."

Hohes Pensum unter Neu-Schalker Muslic

Das große Torwartteam sei derweil notwendig, weil Schlussmann Loris Karius nach überstandener Verletzung erst im Stubaital ins Mannschaftstraining einsteigen wird. "Ihn müssen wir langsam vorbereiten", so Muslic. Auch S04-Talent Luca Podlech war zuletzt angeschlagen und soll behutsam aufgebaut werden. "Wir wollen auch die Torhüter bestmöglich vorbereiten. Deshalb wollen wir die Belastung dosieren."

Durchaus hohe Belastung mutet Muslic den Spielern zu. Wie "WAZ" vor Ort beobachten konnte, waren zwei der ersten vier Trainingseinheiten "sehr intensiv". Insgesamt wurden viele Zweikämpfe geführt und viele Sprints angezogen. Zudem wurde der Fokus im Training auf Standardsituationen gelegt. Am Mittwoch stand vor dem Testspiel gegen Panathinaikos Athen (0:0) eine Taktik-Einheit auf dem Programm, in der Muslic seine Ideen den Schalker Profis in verschiedenen Sprachen näher brachte.

Gegen Wehen Wiesbaden (12.7., 11:00 Uhr) und den FC St. Gallen (12.7., 15:00 Uhr) stehen weitere Testspiele an.