So geht es für Musiala jetzt weiter

IMAGO/Latin Sport Images

Wird zeitnah operiert: Jamal Musiala vom FC Bayern

Jamal Musiala hat sich am Samstag im Klub-WM-Viertelfinale gegen PSG (0:2) das Wadenbein gebrochen. Nachdem kurz über eine Operation vor Ort in den USA nachgedacht wurde, erfolgt diese nun zeitnah nach der Rückkehr in München. Womöglich wird der Eingriff in jener Klinik vorgenommen, in der einst Manuel Neuer nach seiner schweren Fußverletzung behandelt wurde.

Jamal Musiala ist schwer verletzt von der Klub-WM abgereist. Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag mitteilte, flog der 22-Jährige am Vormittag von Orlando nach München.

Nach Angaben von "Bild" und "Sky" wurde für den schnellen, gesonderten Rücktransport in die Heimat eigens ein Krankentransportflieger organisiert.

In München angekommen, soll der deutsche Nationalspieler laut Klub-Angaben "zeitnah" operiert werden. Wo der Eingriff vorgenommen wird, ließ der FC Bayern nicht mitteilen. Gut vorstellbar, so RTL-Experte Marc Gabel, dass dies aber in der Unfallklinik in Murnau geschieht. "Da ist beispielsweise auch Manuel Neuer operiert worden, als der sich sein Bein bei einer Skitour gebrochen hatte."

Beim FC Bayern erwartet man einen langen Ausfall. Womöglich kehrt Musiala im November, vielleicht auch erst im Dezember zurück zur Mannschaft, so Gabel.

FC Bayern sichert Musiala die maximale Unterstützung zu

Max Eberl hatte dem Offensivstar nach der erfolgten Diagnose jegliche Unterstützung zugesagt. "Er bekommt von uns alles, was er braucht. Wir werden ihn intensiv begleiten und an seiner Seite sein und freuen uns schon jetzt, wenn er wieder auf dem Platz steht", so der Sportvorstand, der erst im vergangenen Februar mit dem Dribbelkünstler langfristig bis 2030 verlängert hatte.

Musiala soll nicht weniger als das "Gesicht des FC Bayern" werden, so die Hoffnungen des deutschen Rekordmeisters. Im April hatte sich der Nationalspieler einen Meniskusriss zugezogen, gegen PSG feierte er sein Startelf-Comeback.

"Diese schwere Verletzung und der lange Ausfall sind ein echter Schock für Jamal und uns alle. Das trifft den FC Bayern. Jeder weiß, wie immens wichtig Jamal für unser Spiel ist und was für eine zentrale Rolle er für unser Team hat", so Eberl am Sonntag: "Zudem ist die menschliche Tragweite enorm bitter, wir fühlen alle mit ihm: Jamal kam gerade aus einer Verletzung und wird nun erneut eine lange Zeit fehlen."