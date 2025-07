VfB-Neuzugang im Anflug - Poker um Duo stockt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Die Verantwortlichen des VfB Stuttgart haben alle Hände voll zu tun

Mit Lorenz Assignon (kam für ca. 12 Mio. Euro von Stade Rennes) und Noah Darvich (kam für ca. 1 Mio. Euro von Barca II) hat der VfB Stuttgart bereits zwei externe Neuzugänge unter Vertrag genommen. Weitere sollen folgen, der Poker gestaltet sich aber wohl nicht immer so einfach.

Während ein möglicher Wechsel von Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zum FC Bayern medial das alles beherrschende Thema rund um die Schwaben ist, arbeitet man im Ländle auf Hochtouren daran, den eigenen Kader weiter zu verstärken. Der nächste Neue wird dabei schon in Kürze erwartet, andere Verhandlungen sollen eher ins Stocken geraten sein, das berichtet der "kicker".

Mit dem 18-jährigen Außenstürmer Lazar Jovanovic und dessen derzeitigen Arbeitgeber Roter Stern Belgrad soll sich der VfB demnach bereits auf einen Wechsel verständigt haben. "Im Laufe der Woche" soll das Toptalent den Medizincheck absolvieren und einen Vertrag in Stuttgart unterzeichnen, so der "kicker". Als Ablöse werden angeblich rund 4,5 Millionen Euro fällig.

U21-Star will angeblich zum VfB Stuttgart

Der Poker um zwei weitere Spieler, die im Fokus der Schwaben stehen, ist hingegen deutlich zerfahrener. Im Fall von Giannis Konstantelias von PAOK Saloniki und Casper Jander vom 1. FC Nürnberg ist man von einer Einigung wohl noch ein gutes Stück, oder einige Millionen, entfernt.

Für den Griechen soll der Bundesligist rund 14 Millionen Euro bieten, PAOK allerdings "über 20 Millionen" Euro fordern, für Jander offeriert man angeblich etwa acht Millionen Euro, der 1. FC Nürnberg erhofft sich jedoch wohl eine zweistellige Millionensumme.

Der griechische Nationalspieler (13 Spiele/4 Tore) Konstantelis ist im offensiven Mittelfeld zuhause und besitzt bei PAOK noch einen Vertrag bis Ende Juni 2027, der deutsche U21-Star Jander ist sogar noch bis Sommer 2028 an den FCN gebunden. Laut "Bild" und "Sky" will der zentrale Mittelfeldspieler allerdings unbedingt zum VfB, was den Poker etwas vereinfachen dürfte.