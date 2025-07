Erneut BVB-Gerüchte um Super-Talent des 1. FC Köln

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Said El Mala vom 1. FC Köln wurde vom BVB umworben

Vielversprechende Nachwuchsakteure zu locken, gehört zum Geschäftsmodell von Borussia Dortmund. Die Hinweise verdichten sich, dass der BVB auch ein Super-Talent des 1. FC Köln im Auge hatte.

Die Rede ist von Said El Mala, dem nach Meinung von Experten derzeit vielversprechendsten Spieler im Unterbau der Domstädter. Den 18 Jahre alte Offensivspieler, der zentral hinter den Spitzen sowie auf beiden Flügeln kicken kann, hatte der große 1. FC Köln 2024 im Doppelpack mit seinem knapp ein Jahr älteren Bruder vom kleinen Lokalrivalen Viktoria Köln verpflichtet.

Damals berichtete der "Express" bereits, auch der BVB habe sich um Said El Mala bemüht. Der "kicker" legt nun Details nach: Die Dortmunder hätten demnach nur eine äußerst geringe Ablöse angeboten und dem Spieler keine ausreichende sportliche Perspektive aufzeigen können, heißt es.

Zudem wollte der BVB demnach Malek El Mala nicht auch verpflichten. Da die Brüder aber eng verbunden sind, kam ein Wechsel ohne ihn für Said nicht in Frage. Letztlich blieben beide also in Köln.

Der Effzeh zahlte laut "kicker" immerhin 250.000 Euro Ablöse für Said und 150.000 Euro für Malek. Zudem verbrachten beide die vergangene Saison noch auf Leihbasis bei Viktoria - eine Win-Win-Win-Situation für alle Parteien, sieht man einmal vom BVB ab, dem mindestens ein absolutes Top-Talent durch die Lappen gegangen ist.

1. FC Köln setzt große Hoffnungen in Ex-BVB-Flirt El Mala

Denn Said El Mala weckt beim 1. FC Köln derzeit große Fantasien und Erwartungen. Nach seinen überragenden Auftritten bei der kürzlich zu Ende gegangenen U19-EM ist er direkt für den Profi-Kader des Bundesliga-Aufsteigers eingeplant. Im Viktoria-Trikot in der 3. Liga gelangen ihm 2024/2025 starke 13 Tore und fünf Vorlagen in 32 Einsätzen.

"Er ist ein junger Spieler mit einer tollen Entwicklung, die aber noch nicht abgeschlossen ist", schwärmte Effzeh-Coach Lukas Kwasniok von Said El Mala.

Auch Malek gilt als überaus talentiert, wenn auch nicht ganz so hochbegabt wie sein Bruder.