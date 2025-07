BVB vor Überraschungs-Transfer?

IMAGO

Edmund Baidoo (l.) traf bei der Klub-WM auf Real Madrid und Antonio Rüdiger

Nach dem Verkauf von Jamie Gittens an den FC Chelsea sind die Kassen von Borussia Dortmund prall gefüllt, im Kader klafft nun allerdings eine Lücke. Womöglich könnte ein Shootingstar aus der österreichischen Liga beim BVB Abhilfe schaffen.

Umgerechnet knapp 65 Millionen Euro hat Borussia Dortmund für den Transfer von Jamie Gittens kassiert. Obwohl für Neuzugang Jobe Bellingham sowie die zuvor geliehenen Yan Couto und Daniel Svensson zuvor bereits rund 57 Millionen Euro investiert wurden, befindet sich der BVB jetzt also wieder im Plus.

Da durch das Erreichen des Viertelfinals bei der Klub-WM, wo gegen Real Madrid Endstation war, weitere üppige Einnahmen hinzugekommen sind, können die schwarz-gelben Verantwortlichen nun auf Einkaufstour gehen. Ganz oben auf der Wunschliste steht dabei ein neuer Mann für die Außenbahn.

Glaubt man einem Bericht des Portals "Africafoot", dann könnte Edmund Baidoo von RB Salzburg demnächst in die Gittens-Rolle schlüpfen, der 19-Jährige soll intern "ernsthaft" diskutiert worden sein.

Baidoo gilt als Ausnahmetalent, erst im vergangenen Sommer hatten die Österreicher 3,3 Millionen Euro nach Norwegen an den dortigen Zweitligisten Sogndal IL überwiesen, um sich die Dienste des Ghanaers zu sichern. Seither sammelte er in 24 Pflichtspielen für Salzburg fünf Tore und eine Vorlage.

Schon reif genug für den BVB?

Bei RB steht der Flügelstürmer, der sich auf der rechten Außenbahn am wohlsten fühlt, noch bis 2029 unter Vertrag, entsprechend hoch dürften die Ablöseforderungen ausfallen.

Bei der Klub-WM in den USA stand Baidoo in allen drei Gruppenspielen in der Salzburger Startelf, jeweils als Mittelstürmer. Auch gegen Real Madrid durfte sich der Youngster beweisen. Eine Torbeteiligung gelang ihm jedoch nicht.

Ob der BVB tatsächlich schon in diesem Jahr ein konkretes Angebot bei RB hinterlegt, muss sich erst noch zeigen. Bei allem Potenzial dürfte Baidoo noch zu unerfahren sein, um ein Kandidat für die Dortmunder Stammformation zu sein. Wahrscheinlicher wäre wohl ein Vorstoß bei Eindhovens Johan Bakayoko.