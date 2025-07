Bericht: Schalke stellt zwei Stars ins Schaufester

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Henning Matriciani soll den FC Schalke 04 verlassen

Die Stars des FC Schalke 04 schuften in den kommenden Tagen im Trainingslager in Österreich, um sich den Feinschliff für die neue Saison zu holen. Einige Profis im üppigen Kader haben aber wohl einen anderen Auftrag.

Wie der "kicker" schreibt, reisen Henning Matriciani und Bryan Lasme nur mit ins Stubaital, um sich dort für einen neuen Klub ins Schaufester zu stellen. Beide haben demnach keine Zukunft bei den Königsblauen.

Der Vereinsführung des FC Schalke 04 sei allerdings bewusst, dass sich in der Saisonvorbereitung viele Scouts in Österreich aufhalten. Denn in der Fußball-Welt ist die Alpen-Republik ein beliebter Ort für das Sommer-Trainingslager.

Bei S04 herrsche die Hoffnung, dass sich das Duo in Österreich für einen Transfer empfiehlt. Nach Einschätzung des "kicker" ist es wahrscheinlicher, dass Matriciani dies gelingt. Der Abwehrspieler könne nämlich vor Ort voll durchziehen, während Lasme nach einer Verletzungspause noch eingeschränkt ist.

Bei Ibrahima Cissé geht der Klub derweil einen anderen Weg. Der Innenverteidiger, der schon seit über einem Jahr auf der Streichliste steht, ist im Stubaital nicht mit dabei.

FC Schalke 04 erwägt drastischen Schritt

Denn die Chancen stünden dem Bericht zufolge schlecht, dass 24-Jährige ernsthaftes Transferinteresse weckt. Laut "kicker" ist Cissé in der Branche inzwischen als schwieriger Charakter bekannt. Seine finanziellen Forderungen sollen einen Wechsel zudem massiv erschweren.

Längst sei demnach denkbar, dass Schalke den Vertrag nach dem Wechselfenster auflöst, wenn sich kein Abnehmer für Cissé findet. Dann würde allerdings eine Abfindung fällig.

Die Knappen reisen am Montag mit einem XXL-Kader ins achttägige Trainingscamp nach Tirol. 33 Spieler werden dort zum Aufgebot des neuen Trainers Miron Muslic gehören.

Der Übungsleiter hatte angekündigt, er wolle die Chance nutzen, sich ein vollständiges Urteil über die Spieler zu bilden.