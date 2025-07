Zusage! Liverpool-Star will angeblich zum FC Bayern

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Luis Diaz (l.) soll dem FC Bayern seine Zusage gegeben haben

Bislang war die Suche des FC Bayern nach einer Verstärkung für die offensive Außenbahn von Absagen und Zurückweisungen geprägt. Nun war ein Vorstoß des deutschen Rekordmeisters aber offenbar erfolgreich: Mit einem Star des FC Liverpool sollen sich die Münchner bereits auf einen Wechsel verständigt haben.

Laut "Bild" hat Luis Diaz dem FC Bayern versichert, gerne an die Säbener Straße wechseln zu wollen. Der Kolumbianer habe seine Wechselabsichten klargemacht, sei somit das neue Top-Transferziel der Münchner für den linken Flügel. Verhandlungen über einen Transfer des 28-Jährigen mit dem FC Liverpool gab es bislang noch nicht.

An der Anfield Road steht der Wunschkandidat der Münchner noch bis 2027 unter Vertrag. Für den Bundesliga-Meister bleiben jedoch noch zwei Hürden: Zum einen ist es laut "Sky Sports" unwahrscheinlich, dass der englische Meister seinem Leistungsträger die Freigabe erteilt. Demnach haben die Reds einen ersten Abwerbeversuch des FC Bayern bereits abgeschmettert. Auch Paul Joyce von "The Times" berichtet davon.

Sorgt die Bayern-Zusage für ein Umdenken der Reds?

FCB-Sportvorstand Max Eberl sei mitgeteilt worden, dass Diaz nicht zum Verkauf stehe. Damit sei der Poker um den kolumbianischen Offensivmann nun beendet. Weitere Anfragen könnten sich die Münchner sparen. Ob an der Anfield Road durch eine Wechselbereitschaft des 63-fachen Nationalspielers ein Umdenken stattgefunden haben könnte, geht aus dem "Bild"-Bericht nicht hervor.

Zum anderen wirbt auch der FC Barcelona intensiv um die Dienste des Angreifers. Laut "Mundo Deportivo" haben die Katalanen die Gespräche mit dem Agenten von Díaz in den letzten Tagen intensiviert. Auch einen Wechsel zum spanischen Meister soll sich der Linksaußen sehr gut vorstellen können. Der spanischen Sportzeitung zufolge rechnet Barca damit, dass Diaz in Kürze seinen Wechselwunsch in Liverpool hinterlegt.

Im Januar 2022 hatte der LFC für den Angreifer etwa 54 Millionen Euro an den FC Porto überwiesen. Seitdem machte Diaz insgesamt 148 Partien (41 Treffer, 23 Vorlagen) für den Traditionsklub von der Insel.