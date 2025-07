Spanien ballert sich in den nächsten Torrausch

IMAGO/Hendrik Hamelau

Alexia traf gegen Belgien doppelt für ihre Spanierinnen

Weltmeister Spanien hat bei der Fußball-EM der Frauen in der Schweiz den zweiten deutlichen Sieg gefeiert und steht vor dem Einzug in das Viertelfinale.

Der Turnierfavorit setzte sich am Montag in Thun 6:2 (2:1) gegen Belgien durch. Sollte am Abend (21 Uhr) Portugal nicht gegen Italien gewinnen, wäre die Teilnahme an der Runde der letzten acht bereits vorzeitig perfekt.

Alexia Putellas (22.) brachte Spanien mit ihrem zweiten Turniertor in Führung. Vor den Augen des belgischen Königs Philippe folgte die Antwort des Außenseiters aber nur zwei Minuten später durch Justine Vanhaevermaet (24.). Kurz vor der Pause lag Spanien dann aber dank Irene Paredes (39.) wieder vorne.

Doch Belgien ließ nicht locker, nach VAR-Eingriff stellte Hannah Eurlings (51.) auf 2:2. Nun folgte die spanische Antwort aber im direkten Gegenzug, Esther González (52.) erzielte ihren dritten EM-Treffer. In der Folge schraubten Mariona Caldentey (61.), Clàudia Pina mit einem Traumtor (81.) und wieder Putellas (86.) das Ergebnis in die Höhe.