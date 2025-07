Bericht: Talent hat sich für VfB entschieden

IMAGO/Fotostand / Schäfer

Wechselt Deniz Zeitler zum VfB Stuttgart?

Der VfB Stuttgart hat ein Drittliga-Juwel im Visier und sich offenbar im Transfer-Duell mit der TSG Hoffenheim durchgesetzt.

Der Transfer-Sommer nimmt Fahrt auf. Neben dem großen Thema Nick Woltemade arbeitet der VfB Stuttgart weiter an seinem Kader und Transfers.

Die Schwaben haben laut "kicker" Interesse an Drittliga-Stürmer Deniz Zeitler vom FC Ingolstadt. Dem Bericht zufolge liefert sich der Pokalsieger ein Duell mit Ligakonkurrent TSG Hoffenheim.

Weiter heißt es, dass sich der 18-Jährige "allem Anschein" für den VfB Stuttgart entschieden haben soll. Dort soll er an die Bundesliga herangeführt werden. Zudem könnte er in der Zweitvertretung in der 3. Liga weiter Spielpraxis sammeln.

Als Ablösesumme wird rund eine Million Euro gehandelt. Das Transfer-Duell zwischen VfB und Hoffenheim habe den Preis nach oben getrieben.

Zeitler traft in 34 Drittligaeinsätzen acht Mal und wurde bei seinem Debüt Ende 2023 zum zweitjüngste Drittliga-Profi überhaupt.

VfB Stuttgart: Ägyptisches Talent im Visier

Neben Zeitler halte der VfB auch die Augen nach weiteren Talente offen. Wie der "kicker" berichtet, sei der Klub am 17-jährigen Belal Ateya interessiert. Das ägyptische Talent spielt bei El-Ahly. Durch das große Interesse weiterer Vereine sei auch hier der Preis in die Höhe gegangen.

Besser sieht es da beim 18-jährigen Außenstürmer Lazar Jovanovic aus. Mit dessen derzeitigen Arbeitgeber Roter Stern Belgrad soll sich der VfB demnach bereits auf einen Wechsel verständigt haben. "Im Laufe der Woche" soll das Toptalent den Medizincheck absolvieren und einen Vertrag in Stuttgart unterzeichnen, so der "kicker". Als Ablöse werden angeblich rund 4,5 Millionen Euro fällig.

Der Poker um zwei weitere Spieler, die im Fokus der Schwaben stehen, ist deutlich zerfahrener. Im Fall von Giannis Konstantelias von PAOK Saloniki und Casper Jander vom 1. FC Nürnberg ist man von einer Einigung wohl noch ein gutes Stück, oder einige Millionen, entfernt.

Für den Griechen soll der Bundesligist rund 14 Millionen Euro bieten, PAOK allerdings "über 20 Millionen" Euro fordern, für Jander offeriert man angeblich etwa acht Millionen Euro, der 1. FC Nürnberg erhofft sich jedoch wohl eine zweistellige Millionensumme.