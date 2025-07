Klinsmann gibt "Glücksfall" Müller einen Karriere-Tipp

IMAGO/M.i.S./Renate Reimann

Klinsmann verhalf Müller beim FC Bayern zum Profi-Debüt

Nach dem Klub-WM-Aus des FC Bayern hat Thomas Müller vor allem zwei Optionen: Entweder hängt der Ur-Münchner seine Fußballschuhe an den Nagel oder er setzt seine Laufbahn in der MLS fort, wo er intensiv gehandelt wird. Passend dazu hat Müllers Förderer Jürgen Klinsmann dem Offensivmann nun einen Karriere-Tipp gegeben.

756 Pflichtspiele hat Thomas Müller für den FC Bayern absolviert, nach dem jüngsten Aus bei der Klub-WM (0:2 im Viertelfinale gegen Real Madrid) wird aber wohl kein weiteres mehr dazukommen - ungeachtet der schweren Verletzung von Jamal Musiala.

Doch wie geht es für Müller weiter? Der Routinier und Weltmeister von 2014 schwankte dem Vernehmen nach zuletzt noch zwischen einem Karriere-Ende und einer Fortsetzung seiner fußballerischen Laufbahn. Geht es nach Jürgen Klinsmann, der dem Offensivmann beim FC Bayern damals zum Profi-Debüt verhalf, dann sollte Müller unbedingt weitermachen.

"Ich wünsche mir, dass er noch ein paar Jahre ranhängt und natürlich, dass er das Abenteuer USA in seine Überlegungen einbezieht", schrieb Klinsmann in (s)einer Kolumne im "kicker".

Seit Längerem wird Müller mit einem Wechsel in die MLS in Verbindung gebracht. Der in der nordamerikanischen Profi-Liga spielende Los Angeles FC ist der aktuell aussichtsreichste Interessent, unter anderem, weil die Franchise auch Partnerklub der Bayern ist.

Klinsmann: Müller hat immer noch tolle Qualitäten

Laut Klinsmann habe Müller "alles, um den Fußball in den USA weiter anzustoßen, wie es Lionel Messi oder auch Marco Reus tun". Der 35-Jährige "hätte mit Sicherheit viel Freude dabei, und ich hoffe natürlich, dass es ihn in diesem Falle am ehesten nach Los Angeles zieht", betonte Klinsmann, der selbst seit mehr als 25 Jahren seinen Wohnsitz in LA hat.

Der 60-Jährige, der Müller 2008 zum Profi machte, lobte die Qualitäten des Ex-Nationalspielers, die immer noch vorhanden seien.

"Er denkt zwei Schritte voraus und ist im richtigen Moment am richtigen Fleck", erklärte er und fügte an: "Sein Torinstinkt und seine Kaltschnäuzigkeit sind einzigartig. Er lässt sich nie von einer vergebenen Chance aus der Balance bringen und denkt immer nur an die nächste Möglichkeit, ein Tor zu schießen oder vorzubereiten."