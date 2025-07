Medien: Mbappé "sehr wütend" auf Alonso

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Kylian Mbappé (r.) soll schlecht auf Xabi Alonso zu sprechen sein

Fünf Partien bei der Klub-WM 2025, ein Remis, vier Siege: So liest sich die junge Vita von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid. Eine Bilanz, die nicht schlecht aussieht, in Madrid soll dennoch nicht alles eitel Sonnenschein sein. Vor allem ein absoluter Topstar ist angeblich gar nicht gut auf Alonso zu sprechen.

So soll Kylian Mbappé, wie "Don Balon" erfahren haben will, "sehr wütend" auf Neu-Trainer Xabi Alonso sein, da dieser ihn immer noch nicht in die Startelf berufen hat. Die ersten drei Partien der Klub-WM verpasste der Franzose zwar aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden, dass er in den prestigeträchtigen K.o.-Duellen gegen Juventus Turin (1:0) und Borussia Dortmund (3:2) aber ebenfalls nur rund 20 Minuten zugeschustert bekam, soll dem 26-jährigen Torjäger durchaus sauer aufstoßen.

Alonso setzte stattdessen auf Youngster Gonzalo García, der postwendend mit vier Toren und einer Vorlage überzeugte und für einige sogar als echte Alternative in der Offensive der Königlichen gesehen wird.

Dem Bericht zufolge dürfte das auch im Halbfinale der Madrilenen gegen Paris Saint-Germain so bleiben. Alonso beabsichtige, Mbappé auch gegen dessen Ex-Klub nicht in die Startelf zu beordern, mutmaßt "Don Balon". Damit aber nicht genug: Dieser vermeintliche Umstand soll zu einem Disput zwischen Alonso und Mbappé geführt haben, der sogar auf allerhöchster Ebene diskutiert wurde.

Bankplatz ein Denkzettel?

Die Spielerseite soll bei keinem geringeren als Real-Präsident Florentino Pérez ihrem Unmut freien Lauf gelassen haben.

Mbappé soll neben seiner geringen Spielzeit auch darüber verärgert sein, dass Alonso ihn bei seinen Kurzeinsätzen mehrfach lautstark zurechtwies, da er im Pressing gegen den Ball nicht richtig mitgearbeitet haben soll. Ein Bankplatz gegen PSG soll daher durchaus auch "auf mangelnde Disziplin zurückzuführen sein", heißt es.

Ob die Behauptungen zutreffen, lässt sich nicht wirklich beurteilen. Darüber, dass Alonso großen Wert auf Disziplin legt, sind sich die spanischen Medien zwar einig, eine gute Beziehung zu einem Unterschiedsspieler wie Mbappé dürfte dem Basken allerdings ebenfalls am Herzen liegen.