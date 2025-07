SC Freiburg verlängert mit Abwehr-Talent

IMAGO/Grant Hubbs

Verlängert in Freiburg: Jordy Makengo

Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit seinem Abwehrspieler Jordy Makengo verlängert.

Dies teilte der Verein am Montag mit. Der 23-Jährige spielt bereits seit der Saison 2021/22 für die Breisgauer, über die Laufzeit des neuen Kontrakts machte der Sport-Club wie gewohnt keine Angaben.

"Die Entwicklung, die wir uns bei der letzten Verlängerung erhofft hatten, ist eingetreten", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach, "mit seiner Beharrlichkeit, seinem harten Arbeiten und seiner Geduld hat Jordy einen weiteren großen Schritt gemacht und ist zu einem richtigen Faktor in unserem Spiel geworden."

Makengo wurde in Frankreich bei AJ Auxerre ausgebildet, in seinen ersten beiden Jahren in Freiburg kam er in der 3. Liga zum Einsatz.

In der Saison 2023/24 feierte er sein Bundesligadebüt, seither hat er 44 Pflichtspiele für die Profis absolviert.