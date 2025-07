Stimme jetzt ab! Wer soll Musiala beim FC Bayern ersetzen?

IMAGO/Rich von Biberstein/Icon Sportswire

Der FC Bayern muss lange auf Jamal Musiala verzichten

Jamal Musiala wird dem FC Bayern nach seiner schweren Verletzung, die er sich bei der Klub-WM zuzog, lange fehlen. Wer soll den Offensivmann bei den Münchnern ersetzen? Stimme jetzt ab!

Schlimmer hätte es für den FC Bayern und Jamal Musiala nicht kommen können: Beim Klub-WM-Aus des FC Bayern (0:2 im Viertelfinale gegen PSG) zog sich der 23-Jährige eine schwere Sprunggelenksverletzung und einen Bruch des Wadenbeins zu, wie die Münchner jüngst verkündeten.

Bis Jahresende dürfte der Shootingstar daher keine Option für den deutschen Rekordmeister sein. Doch wie soll der FCB auf den Ausfall des Offensivmannes reagieren? Kurz nach der schlimmen Verletzung wurden bereits Rufe danach laut, doch noch mit Thomas Müller zu verlängern. TV-Experte Lothar Matthäus forderte derweil, nun bei Transfer-Flirt Nick Woltemade "all in" zu gehen.

Wir fragen dich: Wärst du in der Rolle des Sportchefs beim FC Bayern, wie würdest du Musiala in den kommenden Monaten ersetzen? Antworte jetzt in unserer Umfrage. Das Ergebnis gibt es in den nächsten Tagen auf sport.de (Informationen zu allen Kandidaten findest du unter dem Voting):

Serge Gnabry: Der 29-Jährige ist eigentlich eher Flügelspieler, kommt meist über Rechts- oder Linksaußen, kann aber auch als Mittelstürmer oder hängende Spitze spielen. Durchaus denkbar, dass Gnabry sich noch etwas weiter hinten positioniert. In der Vergangenheit tat er dies bereits einige Male.

Paul Wanner: Gilt als riesiges Talent auf der offensiven Mittelfeldposition, durfte sich in den letzten Jahren erst in Elversberg (2. Liga) zuletzt in Heidenheim (sogar mit Conference-League-Einsätzen) beweisen. Der 19-Jährige soll dem Vernehmen nach eigentlich erneut verliehen werden, die Musiala-Verletzung könnte diesen Plan aber verändern. Startet Wanner nun beim FC Bayern durch?

Lennart Karl: Nach seinem 45-Minuten-Einsatz in der Vorrunde der Klub-WM extrem gehypt, wurde danach aber nicht mehr berücksichtigt. Von Experten wird Karl in höchsten Tönen gelobt. Bei ihm "brauche ich jetzt keine großartige Fantasie, wenn ich den spielen sehe: Da weiß ich, dass das einer ist, der das Potenzial für den FC Bayern hat", sagte Ex-Profi Markus Babbel jüngst gegenüber sport.de . Der 17-Jährige braucht allerdings Vertrauen.

Thomas Müller: Gibt es den großen Rückzug vom Abschied? Fraglich. Dennoch: Kurz nach Musialas Verletzung wurden Stimmen laut, man sollte mit dem Routinier mindestens bis Jahresende verlängern. Einerseits könnte Müller so Anfang 2026 frisch in die Jahresliga MLS starten, wo er intensiv gehandelt wird. Andererseits hätten die Münchner auf diese Weise eine verlässliche Personalie als Musiala-Ersatz zur Verfügung. Nur: Reicht es noch für den FCB? Die Nicht-Verlängerung mit dem 35-Jährigen dürfte auf gewissen Erkenntnissen beruht haben. Müller deutete derweil an, dass ihm die Notnagel-Rolle eher nicht schmeckt. Zur Abstimmung steht er dennoch.

Tom Bischof: Als Hoffnung für die Zukunft geholt könnte Bischof direkt ins kalte Wasser geschmissen werden. Zwar war der 20-Jährige in Hoffenheim zuletzt eher im zentralen Mittelfeld beheimatet, Bischof kann aber auch hinter den Spitzen spielen. Nur trauen ihm die Bayern das schon zu?

Raphael Guerreiro: Der 31-jährige Portugiese ist eher linker Schienenspieler, kann durch seine Vielseitigkeit aber auch zig andere Positionen bekleiden, was er in München auch schon tat. Dreimal war er auch als offensiver Mittelfeldspieler gefragt, zwei dieser Spiele gingen allerdings jüngst verloren (2:3 gegen Bochum, 1:2 gegen Inter).

Nick Woltemade: Der Nationalspieler und U21-Shootingstar gilt als der Königstransfer der Münchner. Nur ob der Wechsel des Angreifers vom VfB Stuttgart zustandekommt, ist angesichts der hohen Ablöseforderungen der Schwaben fraglich. Bis zu 80 Millionen Euro könnten fällig sein. Spielen könnte Woltemade derweil auch hinter Stürmer Harry Kane auf der Musiala-Position. Ex-Profi Stefan Effenberg fasste die Möglichkeiten, die sich durch Woltemade könnten, kürzlich als sehr hilfreich für die Münchner zusammen.

Anderer Neuzugang: Sollte sich die Verpflichtung von Woltemade angesichts der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen nicht ergeben, könnte der FC Bayern möglicherweise anderweitig auf dem Transfermarkt zuschlagen. Bist du für einen externen Eins-zu-eins-Ersatz wähle diese Option.

Keine der genannten Optionen: Gefällt dir keine der oben aufgeführten Möglichkeiten, nutze diesen Abstimmungspunkt.

