VfB gibt Überraschungstransfer vom FC Bayern bekannt

Nate Weiss (3.v.l.) kehrt nach Stuttgart zurück

Rückkehr nach nur einer Spielzeit in München: Der VfB Stuttgart hat einen überraschenden Trainer-Transfer vom FC Bayern bekanntgegeben.

Ein bekanntes Gesicht kehrt nach Bad Cannstatt zurück: Nate Weiss wird wieder Techniktrainer beim VfB Stuttgart. Das teilte der DFB-Pokalsieger am Montag mit.

Schon von 2021 bis 2024 war Weiss als Coach im Nachwuchsleistungszentrum der Schwaben und im Trainerteam der Lizenzmannschaft aktiv. In der vergangenen Saison wechselte er dann als Individualtrainer an den Campus des FC Bayern.

Nach einer Saison in München zieht es den Amerikaner zurück an den Neckar. Er werde den VfB im Trainerteam ergänzen und als Techniktrainer arbeiten, so der VfB in seiner Mitteilung.

Der 37 Jahre alte Weiss war im Sommer 2021 vom 1. FC Nürnberg zum VfB Stuttgart gekommen, wo er zunächst im Nachwuchsleistungszentrum arbeitete. Ein Jahr später hatte der damalige Cheftrainer Pellegrino Matarazzo allerdings dafür gesorgt, dass Weiss zu den Profis aufstieg. Er war vor allem dafür verantwortlich, die technischen Fähigkeiten der Spieler zu verbessern. Sein Abgang galt als großer Verlust.

VfB Stuttgart: Trainer verlängern Verträge

Der Klub gab zudem weitere Trainer-Personalien bekannt.

So hat Co-Trainer Malik Fathi seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert. Seit der Spielzeit 2023/24 ist er als Assistent von Cheftrainer Sebastian Hoeneß im Team.

Ebenfalls verlängert wurde der Vertrag mit Florian Mohr, der als Leiter Performance angestellt ist. Er arbeitet seit der Vorsaison bei den Schwaben.

Die Stuttgarter haben zum Wochenstart mit Leistungstests die Saisonvorbereitung gestartet.

Neben dem vom FC Bayern umworbene Nick Woltemade fehlten auch seine Nationalmannschaftskollegen Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt und Alexander Nübel sowie der bosnische Auswahlspieler Ermedin Demirovic. Anders als Woltemade wird das Quartett bereits am Samstag beim ersten Testspiel auswärts gegen den SV Fellbach wieder zum Team stoßen – allerdings sollen die vier Profis dann noch nicht zum Einsatz kommen.