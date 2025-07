Neue Hierarchie auf Schalke nimmt wohl Formen an

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Miron Muslic sucht die Anführer beim FC Schalke 04

Auch unter Miron Muslic trägt Kenan Karaman beim FC Schalke 04 weiter die Kapitänsbinde. Nach dessen schwerer Knieverletzung müssen zum Saisonstart allerdings andere Spieler die Führungsrolle übernehmen. Inzwischen gibt es erste Indizien, wie die neue Hierarchie aussehen könnte.

Wie die "WAZ" schreibt, verdichten sich nur wenige Tage nach dem Trainingsbeginn die Anzeichen, dass es in der Führungsstruktur des FC Schalke 04 zu Veränderungen kommen wird.

Nach Einschätzung der Zeitung sei es nahezu sicher, dass Rückkehrer Timo Becker und der neue Abwehr-Boss Nikola Katic künftig dem Mannschaftsrat angehören werden.

Becker war bei seiner letzten Station in Kiel zum Führungsspieler gereift und hatte dort mitunter die Binde getragen. Katic galt derweil als Wunschspieler von Muslic. Beide verbrachten die zurückliegende Halbserie gemeinsam bei Plymouth in der Championship. Schon dort war der Bosnier unter Muslic zeitweise Kapitän gewesen.

Neben dem Defensiv-Duo strebt dem Bericht zufolge auch Loris Karius eine Führungsrolle in der neuen Schalke-Mannschaft an. Der Torhüter kokettierte sogar schon öffentlich mit dem Amt des Vizekapitäns.

FC Schalke 04 will Trainingslager abwarten

Viel vorgenommen hat sich auch Janik Bachmann, der es wegen seiner unklaren sportlichen Rolle aber schwer haben wird, in den Mannschaftsrat zu kommen, heißt es.

In den ersten Testspielen hatte bislang Ron Schallenberg die Knappen aufs Feld geführt. Der 26-Jährige gehörte in der Vorsaison zum Führungsteam. Seine Zukunft in der Rolle ist laut "WAZ" aber noch offen.

Als gesichert gilt derweil, dass Tomas Kalas seinen Job als dritter Kapitän verlieren wird. Er fehlt aktuell noch mit einer Verletzung und ist danach wohl nicht mehr als Stammkraft eingeplant.

Schon vor der ersten gemeinsamen Einheit auf dem Platz hatte Muslic vor rund zwei Wochen entschieden, dass Karaman als Spielführer im Amt bleiben soll.

"Er war der erste Spieler, den ich angerufen habe", berichtete der neue Cheftrainer. "Sein Profil passt zu hundert Prozent zu uns und dem Anspruch, den wir alle haben."

Die restliche Hierarchie soll sich derweil in den kommenden Tagen im Trainingslager auf natürliche Weise herausbilden, so der Plan.