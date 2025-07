FC Bayern verlängert mit Hoffnungsträger

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Roko Mijatovic hat beim FC Bayern verlängert

Weichenstellung für die Zukunft beim FC Bayern: Der deutsche Rekordmeister hat Abwehr-Hoffnung Roko Mijatovic mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet.

Wie der Klub am Montag bekannt gab, hat der 17-Jährige beim FC Bayern bis 2028 unterschrieben. Ursprünglich war der Innenverteidiger nur noch bis 2027 gebunden.

Roko Mijatovic war 2022 aus der Akademie des FC Ingolstadt an den FC Bayern Campus gewechselt, seither hat der Teenager eine äußerst positive Entwicklung hingelegt.

"Roko war in der vergangenen Saison Stammspieler in unserer U19, obwohl er noch U17 hätte spielen können. In der kommenden Spielzeit haben wir ihn fest bei unseren Amateuren in der Regionalliga Bayern eingeplant, und das als jüngerer A-Junioren-Jahrgang", verdeutlichte Campus-Leiter Markus Weinzierl, welch große Sprünge Mijatovic gemacht hat.

2024/2025 kam der Sohn des früheren Bundesliga-Profis Andre Mijatovic auf 25 Pflichtspiele (ein Tor) für die U19, darunter alle drei Endrundenspiele um die deutsche Meisterschaft.

FC Bayern von Mijatovics Talent "überzeugt"

Aktuell bereitet sich Mijatovic bei den Amateuren des FC Bayern auf die neue Spielzeit vor.

"Wir sind überzeugt von seinem Talent und glauben an sein Potential für den Profifußball. Deswegen freuen wir uns sehr, ihn jetzt noch länger an uns gebunden zu haben", schwärmte Weinzierl von dem gebürtigen Bielefelder.

Beim FC Bayern hofft man, Mijatovic peu à peu ans Bundesliga-Team heranführen zu können. In den letzten Jahren wurde der Fokus an der Säbener Straße wieder vermehrt auf Talente aus dem eigenen Stall gelegt.

Ein erster großer Erfolg gelang mit Aleksandar Pavlovic, der sich nicht nur einen festen Platz im defensiven Mittelfeld der Profis erobert, sondern auch den Sprung in die deutsche A-Nationalmannschaft geschafft hat.

Ob Mijatovic womöglich schon in den kommenden Monaten im Starensemble von Trainer Vincent Kompany mittrainieren darf, ist derzeit noch offen. Fest steht aber, dass sie in München auf den hochveranlagten Innenverteidiger große Stücke halten.